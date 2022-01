북한, 김정은 38번째 생일 맞아 특별한 언급없다

[아시아경제 유인호 기자] 김정은 북한 노동당 총비서의 38번째 생일을 맞았지만 당을 비롯 관영매체들도 특별한 기념 행사를 하지 않는 것으로 나타났다.

8일 외교가에 따르면 북한은 김 총비서의 생일을 공식적으로 기념하지 않고 있다. 북한 달력에도 이날은 특별한 표기 없이 평범한 토요일인 것으로 알려졌다.

조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문, 조선중앙방송 등 북한 관영 매체 보도에서도 김 총비서의 생일에 대한 언급을 찾아볼 수 없었다.

지난달 27∼31일 열린 노동당 중앙위원회 전원회의 결정 관철을 위해 전날 평안남도·황해북도·자강도·강원도·함경북도·남포시 궐기 대회가 열렸다는 소식과 각 분야의 성과를 독려하는 내용 등이 담겼다.

조선중앙통신은 콩고민주공화국의 공산당 총비서가 김 총비서를 탁월한 영도자라고 칭하며 특출난 영도 실력을 추켜세운 담화를 소개했는데, 이는 전원회의와 관련해 지난 3일 발표된 것이어서 김 총비서 생일과는 무관한 것으로 보인다.

북한은 김일성·김정일의 생일은 각각 태양절(4월 15일)과 광명성절(2월 16일)로 정해 기념하고 있다.

반면 김 총비서의 생일은 아직 공식화하지 않았고, 매년 특별한 언급 없이 지나가고 있다.

2014년 1월 8일 조선중앙통신이 데니스 로드먼 전 미국프로농구 선수의 방북 사실을 전하면서 “원수님(김정은)의 탄생일을 맞으며 북한에 왔다”고 전해 김 총비서의 생일이 처음 확인됐을 뿐이다.

지난해 생일은 제8차 당대회 기간 중이었고, 2019년에는 하노이 북미정상회담을 앞두고 시진핑 중국 국가주석의 초청을 받아 1월 7일부터 10일까지 나흘 일정으로 중국을 방문했다.

북한은 김정일 생일도 1974년 후계자로 내정되고 8년 뒤 마흔 살을 맞은 1982년에야 공휴일로 선포했고, 1995년에 ‘민족 최대의 명절’로 공표한 바 있다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr