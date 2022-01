윤석열 "반려동물 쉼터 확대"…한강에 '반려견 놀이터' 설치

세 번째 '석열씨의 심쿵약속'

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 반려동물 쉼터 확대를 약속했다.

윤 후보는 8일 '석열씨의 심쿵약속' 세 번째 발표를 통해 공공부지에 반려동물 쉼터를 확대하겠다고 밝혔다.

특히 반려견 놀이터를 충분히 설치할 예정이다. 주택가와 거리가 있는 한강공원 등 하천구역에 반려견 놀이터를 만들어 비반려인과의 갈등도 줄일 생각이다.

선거대책본부는 "반려동물 인구가 1500만명에 이르는 상황에서 반려견 놀이터는 반려견의 스트레스 해소를 통해 물림사고, 소음문제 등으로 인한 갈등 해소와 반려동물 복지를 위한 필수 시설"이라며 "반려동물 쉼터를 공공부지에 충분히 확충해 반려인과 비반려인은 물론 반려동물과 사람이 함께 공존하는 공동체를 이뤄가는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했다. 선대본에 따르면 지난달 기준 서울 공원·유휴지에서 운영되는 반려견 놀이터는 보라매공원, 어린이대공원, 월드컵공원 등 총 8곳이다.

운 후보의 심쿵약속은 생활밀착형 공약으로 첫 번째는 '택시 운전석 보호 칸막이 설치 지원'이었고, 두 번째는 '음주운전 척결에 주세 활용'이었다.

