1월 10~21일 2주 간 모집

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신위원회는 7일 전체회의에서 의결한 '한국방송공사·방송문화진흥회·한국교육방송공사(EBS) 임원 선임 계획'에 따라 EBS 사장 후보자 공모 절차에 들어간다고 밝혔다.

공모기간은 1월 10일부터 21일까지 2주 간이다. 공모 후 한국교육방송공사법에서 정한 결격사유 확인, 면접 절차 등을 거쳐 방통위 전체회의 의결을 통해 위원장이 EBS 사장을 임명할 계획이다.

방통위는 이번 EBS 사장 공모절차에 국민들이 참여할 수 있도록 후보자들이 작성한 지원서를 방통위 홈페이지에 공개한다. 수렴한 의견은 후보자 선정 시 활용한다. 자세한 내용은 방통위 홈페이지 공고문을 참조하면 된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr