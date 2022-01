홈앤쇼핑, 모바일 앱 전문관 개편…'버티컬 커머스' 강화

패션샵·리빙샵 등 주요 카테고리 매장 개편

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 상품 카테고리별 쇼핑 편의를 위해 모바일 앱 전문관을 개편했다고 7일 밝혔다. 홈앤쇼핑은 이번에 모바일 앱 내 패션샵과 리빙샵 등 전문관을 개편하며 '버티컬 커머스'를 강화한다고 설명했다. 버티컬 커머스는 패션, 리빙 등 특정 카테고리에서 차별적 편익을 제공하는 전문화된 쇼핑 서비스를 말한다.

홈앤쇼핑은 이번 전문관 개편을 통해 카테고리별 세부 항목에 편리하게 접근할 수 있는 영역을 신설해 고객이 원하는 상품을 손쉽게 탐색할 수 있도록 했다. 특히 패션샵은 매일 오픈하는 '타임특가' 코너를 강조하고, 인기 신상품·베스트 상품을 효과적으로 노출할 수 있는 'New Arrival' 메뉴를 개편했다.

리빙샵에서는 해당 매장에서만 경험할 수 있는 브랜드별 특가와 혜택을 부각하고 상품기획자(MD)가 엄선한 상품을 제안하는 'MD픽' 메뉴를 신설해 고객 선택의 폭을 넓혔다. 홈앤쇼핑 관계자는 "최근 카테고리 킬러라 불리며 주목받고 있는 버티컬 커머스 트렌드에 부응하고 고객들의 쇼핑환경 개선을 위해 전문관을 개편하게 됐다"며 "향후에도 시즌별, 테마별로 매력도 높은 상품과 행사를 준비해 고객 만족도를 높이겠다"고 말했다.

