안철수 "尹이 단일화 만남 제안하면 만날 수 있다"

"국민의힘 쪽에서 단일화 의견 많아…모든 건 국민들의 선택"

[아시아경제 윤슬기 기자] 단일화를 주제로 윤석열 국민의힘 대선 후보가 만남을 제안한다면 응할 것이냐는 물음에 안철수 국민의당 대선 후보가 "정치인들끼리 만나자고 하면 만날 수는 있다"고 말했다.

안 후보는 6일 KBS 뉴스9 인터뷰에서 "거기서 (단일화) 협의를 하느냐 안 하느냐 그건 또 다른 문제 아니겠나. 같이 만나 밥만 먹고 헤어질 수도 있는 것"이라며 이같이 언급했다. 그간 '단일화는 없다'고 주장해왔던 안 후보의 입장에 미묘한 변화가 생긴 것이 아니냐는 추측도 제기된다.

안 후보는 자신을 지지하는 응답자의 55%가 '단일화가 필요하다'고 응답한 KBS 여론조사 그래프를 가리키면서 "국민의힘 쪽에서는 오히려 단일화해야 한다는 그런 의견들이 굉장히 많았다"며 "사실 모두 국민들의 선택"이라고 했다.

이어 안 후보는 "국민들께 선택권을 드려서 과연 후보들 중에 누가 도덕적으로 문제가 없는지, 가족 문제가 없는지, 비전이 정확한지, 전 세계적인 흐름에 대한 글로벌 시각을 가지고 있는지, 실제로 그 문제를 해결할 수 있는 전문적인 역량이 있는지 등 이런 걸 가지고 종합적으로 평가하는 것이 맞다"고 강조했다.

안 후보는 '정권교체가 우선인가, 아니면 본인이 국민 앞에서 후보로 나서는 것이 우선인가'라는 질문에는 "제가 정권교체를 하는 것이 우선"이라고 말했다.

이재명 더불어민주당 대선 후보의 '탈모 건강보험 적용' 공약과 관련해서 안 후보는 "너무 포퓰리스트적 접근이다"며 "문제는 건강보험 재정이 갈수록 악화한다는 점"이라고 지적했다. 그러면서 그는 탈모 복제약의 가격을 낮추는 방안을 대안으로 제시했다.

