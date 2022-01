경기도, 경기도민회장학생 494명 선발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 재단법인 경기도민회장학회가 장학생 선발을 위해 다음 달 7일부터 18일까지 12일간 신청자를 모집한다.

선발 인원은 대학ㆍ전문대ㆍ사이버대ㆍ방송통신대 등 444명의 장학생과 특기생(체육, 예능) 50명 등 총 494명이다. 이들에게는 1인당 40만~400만원의 장학금이 지급된다.

자격은 2019년 2월19일부터 접수일 현재까지 부 또는 모가 경기도 내 3년 이상 연속해 거주해야 하고, 국내 소재 학교에 재학 중이거나, 신입(편입) 또는 복학 예정인 학생이다.

다자녀 가정의 경우 형제ㆍ자매가 동시에 신청할 수 있다. 기혼자나 부모가 돌아가신 경우에는 본인 기준으로 신청 가능하다.

대학생은 직전 학기에 12학점 이상 취득하고 평점 평균이 B학점(4.5만점 기준 3.0) 이상, 신입생인 경우 수능성적표상의 과목별 백분위 표시가 평균 80점 이상이거나 고교 3학년 내신 성적이(1, 2학기 중 선택) 평균 80점 이상이어야 한다.

장학생 선발 평가기준은 성적 20%, 학자금지원구간 소득분위별 70%, 자원봉사활동실적 5%, 다자녀 5%를 합산해 총 100% 반영된다.

장애인 가정은 장애정도에 따라 최대 5점까지 가산점이 부여된다.

도는 올해부터 주요 심사 기준인 소득평가의 객관성을 높이기 위해 기존 부모의 건강보험료납부액을 기준으로 소득을 산정하던 것에서 한국장학재단 학자금지원구간통지서 소득분위 구간을 근거로 평가한다.

코로나19로 인해 서류접수는 시·군을 통하지 않고 서울 서초구 경기도민회장학회 사무처로 우편으로만 받는다. 기타 장학생 선발 관련 자세한 사항은 경기도민장학회 홈페이지를 참조하면 된다.

