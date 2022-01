오세훈 서울시장이 6일 오후 서울 영등포구 국내 최대 뿌리산업 거점지인 '문래동 기계금속 집적지구'를 방문해 소상공인 등과 대화를 나누고 있다./강진형 기자aymsdream@

