[아시아경제 박지환 기자] 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영은 국내 전략컨설팅펌인 탠저블플러스(T-Plus) 컨설팅을 인수했다고 6일 밝혔다.

T-Plus는 20여년간 소비재, 유통, 헬스케어, 폐기물, 로봇, 산업재 등 산업 전반에 걸쳐 수많은 기업 및 사모펀드(PE) 고객에게 기업 성장전략, 인수합병(M&A) 전략, 가치제고 전략 서비스를 제공해왔다.

T-Plus는 전략컨설팅 특화 조직인 EY-파르테논에 합류한다. T-Plus 합류로 한영은 국내 기업과 소비자간 거래(B2C ) 및 기업간거래(B2B) 산업에서 전략 중심 서비스 역량을 더욱 확대할 계획이다.

박용근 EY한영 대표는 "EY-파르테논은 인재 확보 및 조직 강화에 집중하고자 전 세계적으로 지속적인 투자를 통한 성장 계획을 세우고 있다"며 "T-Plus의 합류로 전략컨설팅의 역량 및 규모가 한층 더 확대됐다"고 밝혔다.

