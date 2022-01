우리금융, 사외이사 후보 확정을 위한 이사회 개최

[아시아경제 이광호 기자]우리금융지주는 사외이사 후보를 확정하고 임시주주총회 소집을 위한 이사회를 개최했다고 6일 밝혔다.

지난해 12월9일 예금보험공사의 지분 매각에 따라 우리금융지주 지분 4%를 보유하게 된 유진프라이빗에쿼티(유진PE)는 새롭게 사외이사 추천권을 갖게 돼 사외이사 후보자로 신영증권 대표를 역임한 신요환 이사를 추천했다.

현 과점주주인 푸본생명은 첨문악 이사가 일신상의 사유로 사임함에 따라 새로이 푸본현대생명 이사회 의장을 역임한 윤인섭 이사를 추천했다. 윤 이사는 회계학 석사 학위 소지자로 다수의 금융사 대표이사를 역임한 전문 경영인이다.

우리금융지주는 오는 27일 개최 예정인 임시주주총회에서 신요환, 윤인섭 사외이사 선임 건을 결의할 예정이다.

