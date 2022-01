바야흐로 디지털콘텐츠 시대…하루 평균 4시간 할애

멀티태스킹 비중 상당…구독 OTT 한 사람당 평균 2.69개

메타버스 1회성 이용자 많아, 초기 이탈 방지가 관건

디지털콘텐츠 이용자의 하루 평균 콘텐츠 소비시간이 4시간으로 나타났다. 한국콘텐츠진흥원이 6일 발간한 '디지털전환시대 콘텐츠 이용 트렌드 연구'에 따르면 대부분은 집에서 쉴 때 많이 찾았다. 온라인 동영상·공연·오디오, 메타버스 등이다. 온라인 오디오는 멀티태스킹 비중도 상당했다. 이용자의 22.4%가 '집에서 가사나 다른 업무를 할 때', 28.4%가 '출퇴근 및 이동 시'에 이용했다.

코로나19에 따른 영향은 분야별로 차이를 보였다. 온라인 동영상(60.4%)과 오디오(56.7%)는 절반 이상이 확산 전부터 이용했다. 반면 온라인 공연과 메타버스는 확산 뒤 유입자 비중이 각각 70.2%와 79.3%에 달했다.

구독하는 온라인동영상플랫폼(OTT)은 한 사람당 평균 2.69개였다. 이용자의 39.8%는 구독하는 플랫폼을 교체하거나 추가할 의향이 있다고 답했다. 교체 이유로는 '시청하고 싶은 콘텐츠가 있어서(52.8%)'를 가장 많이 꼽았다. 온라인 공연 이용 비중에선 대중가수 콘서트가 72%로 가장 높았다. 대다수가 '평소에 좋아하는 가수나 배우가 나와서'를 동기로 언급했다. 유료공연 관람비율은 33.1%였으며, 이용자의 83.6%는 '앞으로도 이용하겠다'고 답했다.

메타버스 평균 이용시간은 주중 81.7분, 주말 100.4분으로 나타났다. 그러나 이용자의 44.4%는 '현재는 이용하지 않는다'고 답했다. 1회성 이용자의 비중도 31.8%에 달해 초기 이탈 방지가 관건으로 확인됐다. 이용자의 88%는 메타버스를 통한 수익창출 의향을 가지고 있었다. 콘진원은 "대중화에 따라 메타버스 크리에이터 경제가 활성화될 수 있다"고 전망했다.

이번 이용실태 조사 대상은 전국 15세~59세 디지털콘텐츠 이용자 3000명이다. 지난 1년간 온라인으로 설문해 이용자의 특성과 각 산업 수요를 분석했다. 자세한 내용은 콘진원 홈페이지 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr