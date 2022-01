美서 백신 미접종 10대, 코로나·독감 동시감염...'플루로나' 확산

[아시아경제 이현우 기자] 미국 로스앤젤레스(LA)에서 백신을 맞지 않은 청소년이 코로나19와 독감에 동시 감염된 '플루로나' 사례가 확인됐다. 최근 계절성 독감이 코로나19와 동시 유행하면서 플루로나 사례는 전세계 곳곳으로 보고되고 있다.

5일(현지시간) LA타임스에 따르면 이날 미국 LA 카운티의 코로나 검사 당국은 카운티 내 거주하는 10대 청소년 1명이 플루로나 감염자로 확인됐다고 밝혔다. 당국에 따르면 이 청소년은 최근 가족과 함께 멕시코로 여행을 다녀왔으며, 나흘 전 검사에서 인플루엔자와 코로나바이러스에 모두 양성 반응을 보인 것으로 알려졌다.

해당 청소년은 코로나 백신은 물론 독감 백신도 맞지 않았다고 당국은 전했다. 청소년의 다른 가족도 코로나19 확진 판정을 받았다. 당국은 "LA 카운티에서 처음으로 나온 플루로나 사례"라면서 "플루로나 감염 청소년은 심각한 증상이 없고 집에서 회복하는 중이지만, 기저질환이 있거나 면역력이 약한 환자가 플루로나에 걸리면 문제가 될 수 있다"고 경고했다.

지난해 겨울까지만 해도 코로나19 확산 상황에서 계절성 독감환자는 크게 줄어들었으나, 올해는 오미크론 변이가 빠르게 확산되고 계절성 독감도 함께 유행하면서 이스라엘과 브라질, 헝가리, 크로아티아 등 전세계 곳곳에서 플루로나 사례가 잇따라 보고되고 있다.

