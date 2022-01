“이종 5G 장비 간 호환” KT, 오픈랜 통한 멀티벤더 기지국 상호 연동 시험 성공

융합기술원에 NTT도코모와 협력해 오픈랜 테스트베드 구축

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 200 등락률 -0.65% 거래량 258,152 전일가 30,800 2022.01.06 10:15 장중(20분지연) 관련기사 '무제한 초고속 통신' 전세계 항해…KT SAT 동남아 공략(종합)[클릭 e종목]통신주 매력적인 투자저…2월 배당 발표 촉각 '비중확대'KT, 가톨릭중앙의료원과 디지털치료기기 시장 공략 나선다 close 가 일본 NTT도코모, 후지쯔와 5G 기지국 장비의 호환성을 높여주는 오픈랜(Open RAN, 개방형 무선접속망) 테스트베드를 서울 KT 융합기술원에 구축하고 개방형 5G 이동통신 기지국의 멀티벤더 상호 연동 시험에 성공했다고 6일 밝혔다.

오픈랜은 다양한 제조사의 기지국 장비를 상호 연동해 사용할 수 있도록 해주는 개방형 프론트홀 인터페이스로, 4G 이동통신보다 더 많은 기지국 설치가 필요한 5G의 핵심 기술 중 하나다. 현재까지는 장비 제조사 간 규격 호환이 되지 않아 동일 제조사의 기지국 장비끼리만 연동할 수 있었다.

KT는 NTT도코모에서 세계 최초로 오픈랜 기반 상용 서비스를 제공 중인 후지쯔의 5G 기지국을 오픈랜 테스트베드에 도입해 멀티벤더 연동 시험 환경을 구축했다.

특히 KT는 자체 개발한 개방형 5G 기지국 장비를 후지쯔의 5G 장비와 연동해 상호 운용성 검증을 완료하고 가입자가 사용하는 단말기에서 발신한 신호를 기지국을 거쳐 코어망까지 전달하는 종단간 연결호 시험도 지난해 10월 성공했다.

KT는 오픈랜 테스트베드 구축을 시작으로 소프트웨어에 기반을 둔 가상화 기지국(vRAN) 등 현재보다 더욱 진화된 오픈랜 기술 개발을 위해 NTT도코모와 협력을 확대할 계획이다.

이종식 KT 융합기술원 인프라DX연구소장은 “이번 오픈랜 시험 성공을 통해 5G 특화망 등 무선망 신규 수요를 효율적으로 대응할 수 있는 전략을 세울 수 있게 됐다”며 “KT는 다양한 제조사의 5G 장비 연동 시험을 할 수 있는 환경을 중소기업에 제공해 국내 오픈랜 생태계 활성화도 지원하겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr