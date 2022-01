[속보] 북한 "어제 극초음속미사일 시험발사…700㎞ 표적 명중"

속보[아시아경제 이지은 기자] 북한이 전날 극초음속 미사일을 시험발사했다고 6일 확인했다.

조선중앙통신은 이날 "국방과학원은 5일 극초음속 미싸일(미사일) 시험발사를 진행했다"고 보도했다.

시험발사는 노동당 중앙위원회 군수공업부와 국방과학부문의 지도간부들이 참관했으며, 김정은 노동당 총비서는 참석하지 않았다.

