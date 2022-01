지난해 세계 500대 부자 자산 1188조원 늘었다

[아시아경제 권재희 기자] 전 세계 500대 부자의 자산이 지난 한 해에만 약 1조 달러(약 1188조원) 늘어난 것으로 나타났다.

4일(현지시간) CNN비즈니스가 블룸버그 억만장자 지수를 인용해 보도한 바에 따르면 세계 500대 부자들의 총자산은 지난해 약 1조달러 늘어난 8조4000억달러(약 9979조원)를 돌파했다.

CNN비즈니스는 "이는 미국과 중국을 제외한 어느 국가의 국내총생산(GDP)보다 큰 금액"이라고 보도했다.

이와 대조적으로 지난해 전 세계 인구 1억5000만명이 빈곤선 이하로 내몰리게 됐다고 유엔은 추산했다.

지난해 자산이 가장 많이 늘어난 부자는 미국 전기차 회사 테슬라의 최고경영자(CEO)인 일론 머스크다. 지난해 그의 자산 증가액은 1180억 달러(약 140조원)에 달했다. 머스크는 세계 1위 부자이기도 하다.

프랑스 최고 부자인 패션그룹 루이뷔통모에헤네시(LVMH)의 베르나르 아르노 회장(627억 달러), 구글 창업자 래리 페이지(470억 달러)와 세르게이 브린(450억 달러) 등도 지난해 자산이 많이 늘었다.

소셜미디어 페이스북은 지난해 내부 고발자 폭로 등으로 악몽과 같은 한 해를 보냈지만, CEO인 마크 저커버그의 자산은 250억 달러(약 29조7000억원) 증가했다.

CNN 비즈니스는 "세계 상위 0.001%의 이런 천문학적인 자산 증가는 근로자와 임원, 대주주간 자산 격차가 얼마나 심대한지를 보여준다"며 "이들 부자는 미 연방준비제도(Fed)에 감사 인사를 해야 할 것"이라고 꼬집었다.

연준이 초저금리를 유지하면서 양적 완화 정책을 집행한 덕분에 막대한 유동성이 금융시장으로 흘러 들어가 증시가 호황을 누릴 수 있었기 때문이다.

미 증시의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 지난해 약 27%, 다우존스30 산업평균지수는 약 19%, 나스닥 지수는 약 21% 각각 올랐다.

지난 한 해 동안 미 의회에서 추진된 이른바 '억만장자세'는 머스크와 같은 부자들에게 조롱을 당했다고 CNN비즈니스는 전했다.

억만장자세는 최고 부유층을 대상으로 주식·채권 같은 자산의 미실현 이익에도 최소 20%의 세율을 적용해 과세한다는 내용의 제도다.

민주당은 조 바이든 미 행정부의 사회 인프라 법안 실행에 필요한 자금을 조달하기 위해 지난해 억만장자세를 추진했다가 무산된 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr