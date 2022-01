정의당 “한전 하청업체 감전사고, 철저한 진상조사·책임자 처벌 필요해”

[아시아경제 구채은 기자] 정의당이 5일 한국전력 하청업체 근로자인 김다운씨가 작업 중에 고압 전류에 감전돼 숨진 것에 대해 “철저한 진상조사와 책임자 처벌이 필요하다”고 했다.

오현주 정의당 선대위 대변인은 이날 소통관 기자회견에서 “원청인 한전의 관리감독 의무와 하청업체끼리의 불법하도급 여부도 철저히 조사해야 한다”며 이같이 말했다.

오 대변인은 “한국전력은 이미 2016년부터 전기가 흐르는 상황에서 작업하는 직접활선공법을 폐지했다. 하지만 하청 업체는 비용이 많이 들고 공사 기간이 길어진다는 이유로 현장에서는 직접활선공법을 지속하면서 사실상 ‘죽음의 외주화’를 묵인하고 방치했다”고 비판했다.

‘단순 고장 수리나 점검은 한전 직원이 담당하고 전주를 신설하거나 대규모 정비공사는 외주업체 직업들이 담당하기 때문에 2020년 국정감사 자료에 따르면 333명의 사상자 중 한전직원은 단 29명, 외주업체 직원 304명에 달했다’고도 부연했다.

오 대변인은 “외주업체 사상자가 한전 직원 사망자의 31배나 된 것”이라면서 “죽음의 외주화를 멈추지 않고서는 고인과 비슷한 죽음은 끊임없이 반복될 수밖에 없다”고 했다.

그러면서 “정의당과 심상정 대통령 후보는 이번 사건의 철저한 규명과 책임자 처벌을 다짐하며 누더기가 된 중대재해처벌법 개정으로 노동자의 생명이 존중받는 사회를 만들 것을 약속드린다”고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr