에어서울, 1월 국제선 관광비행 총 4회 실시

[아시아경제 이동우 기자] 에어서울은 이달 22일·23일·29일·30일 총 4회 국제선 관광비행을 실시한다고 5일 밝혔다.

오는 22일과 23일, 29일은 김포국제공항을 출발해 일본의 돗토리현과 가가와현을 선회 비행한 후 다시 김포국제공항으로 돌아오는 여정이며 30일은 김포국제공항을 출발해 일본 상공을 통과한 후 제주국제공항에 착륙하는 관광비행이다. 김포~제주 관광 비행은 해외 면세품 쇼핑과 제주 여행이 가능한 상품이라는 것이 특징이다.

국제선 관광비행 탑승객이라면 당일 체크인 카운터에서 선착순으로 올해 가가와현 달력과 돗토리현 대게 볼펜을 받을 수 있다. 기내에서는 퀴즈 이벤트 등에 참여해 가가와현 오리지널 굿즈 세트, 다카마쓰 시내 호텔 숙박권, 돗토리현 사케와 특산물 등을 증정한다.

에어서울 관계자는 “이번에는 설 연휴를 맞아 제주 여행을 계획하는 사람들에게 잠시나마 국제선 비행을 체험하고 해외 면세품 쇼핑도 즐길 수 있도록 김포~제주 관광비행을 준비했다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr