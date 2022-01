[특징주]현대차·기아, 달린다…美 판매량 증가·CES 참여 호재

[아시아경제 이선애 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 5,000 등락률 +2.38% 거래량 576,107 전일가 210,000 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감[넷제로 1번지 가다]탄소중립 위해 빗장 거는 유럽…발등 불 떨어진 완성차 close 와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,500 전일대비 3,000 등락률 +3.59% 거래량 2,090,635 전일가 83,500 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓양시장 강보합 출발…코스피 2980선[굿모닝 증시] 美증시, 애플·테슬라 훈풍…韓증시 실적장세 진입 전망 close 가 동반 강세다. 지난해 미국 시장에서 ‘역대급 판매 실적’을 기록했다는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다. 더불어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 5,000 등락률 +2.38% 거래량 576,107 전일가 210,000 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감[넷제로 1번지 가다]탄소중립 위해 빗장 거는 유럽…발등 불 떨어진 완성차 close 가 ‘CES 2022’에 참가해 선보인 ‘메타모빌리티’ 등 미래 기술 역시 주가에 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 5,000 등락률 +2.38% 거래량 576,107 전일가 210,000 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감[넷제로 1번지 가다]탄소중립 위해 빗장 거는 유럽…발등 불 떨어진 완성차 close 는 5일 오전 9시53분 현재 전일 대비 2.14% 오른 21만4500원에 거래되고 있다. 장중 21만7500원까지 올랐다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,500 전일대비 3,000 등락률 +3.59% 거래량 2,090,635 전일가 83,500 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓양시장 강보합 출발…코스피 2980선[굿모닝 증시] 美증시, 애플·테슬라 훈풍…韓증시 실적장세 진입 전망 close 는 3.83% 오른 8만6700원에 거래중이다. 장중 8만7100원까지 올랐다.

이날 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 5,000 등락률 +2.38% 거래량 576,107 전일가 210,000 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감[넷제로 1번지 가다]탄소중립 위해 빗장 거는 유럽…발등 불 떨어진 완성차 close 미국판매법인(HMA)이 발표한 2021년 판매 실적에 따르면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 5,000 등락률 +2.38% 거래량 576,107 전일가 210,000 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감[넷제로 1번지 가다]탄소중립 위해 빗장 거는 유럽…발등 불 떨어진 완성차 close 의 지난해 미국 판매는 전년 대비 19% 증가했다. 일반 고객을 대상으로 하는 소매 판매는 69만4349대로 사상 최대치를 기록했다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,500 전일대비 3,000 등락률 +3.59% 거래량 2,090,635 전일가 83,500 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓양시장 강보합 출발…코스피 2980선[굿모닝 증시] 美증시, 애플·테슬라 훈풍…韓증시 실적장세 진입 전망 close 는 사상 처음으로 미국 시장 연간 판매가 70만 대를 넘어섰다. 지난해 미국 시장 판매 실적은 전년 대비 20% 증가한 70만1416대였다.

한편, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 5,000 등락률 +2.38% 거래량 576,107 전일가 210,000 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감[넷제로 1번지 가다]탄소중립 위해 빗장 거는 유럽…발등 불 떨어진 완성차 close 는 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 ‘CES 2022’에 참가해 로보틱스(로봇공학)와 메타버스가 결합한 메타모빌리티 등을 소개해 눈길을 끌고 있다. 정의선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 5,000 등락률 +2.38% 거래량 576,107 전일가 210,000 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감[넷제로 1번지 가다]탄소중립 위해 빗장 거는 유럽…발등 불 떨어진 완성차 close 그룹 회장은 “로보틱스는 더 이상 머나먼 꿈이아닌 현실”이라며 “ 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 5,000 등락률 +2.38% 거래량 576,107 전일가 210,000 2022.01.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감[넷제로 1번지 가다]탄소중립 위해 빗장 거는 유럽…발등 불 떨어진 완성차 close 는 로보틱스를 통해 위대한 성취를 이루고자 한다”고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr