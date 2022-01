도요타, 2025년 차량용 자체 OS 상용화…구독료 기반 '플랫포머' 지위 노린다

[아시아경제 권재희 기자] 일본 도요타자동차가 차의 두뇌에 해당하는 차량용 소프트웨어 독자 개발에 나선다. 이를 자사 제품에 장착할 뿐 아니라 타 자동차업체에도 판매해 구독료 기반의 새로운 수익원을 창출한다는 구상이다.

4일 니혼게이자이신문에 따르면 도요타는 차량용 소프트웨어 '아린'을 개발해 2025년 상용화에 나선다는 계획이다. 도요타의 자회사 우븐플래닛홀딩스가 개발을 주도하는 '아린'은 마이크로소프트(MS)의 윈도우, 애플의 iOS에 해당하는 차량용 버전 소프트웨어다.

도요타는 핸들이나 브레이크, 가속 등의 제어기능과 네비게이션, 교통정보 등의 수신도 일괄적으로 '아린'이 담당하는 것을 '아린'의 목표로 하고 있다.

앞서 독일 폭스바겐이 도요타의 아린과 같은 수준의 'vw.OS' 개발에 착수했고, 다임러는 'MB.OS'라는 차량 탑재 기반 소프트웨어를 2024년부터 자사 차량에 사용할 계획인 것으로 알려졌다.

도요타는 제작사나 차종과 관계없이 아린을 탑재한 차량이라면 공통 기능을 할 수 있도록 개발할 방침이다.

이 계획이 실현된다면 자동차 메이커 입장에선 스마트폰을 업데이트하는 것처럼 사용자가 인터넷으로 최신 버전을 내려받아 자동운전이나 차량탑재 기기의 성능을 높이는 기능을 넣기가 쉬워지게 된다.

도요타는 이르면 2025년부터 자사 차량에 아린을 우선 탑재하고 스바루 등 제휴 관계를 맺은 업체와 전기차(EV) 등을 생산하는 국내외 다른 메이커들에게도 제공해 라이선스 수입을 올릴 계획이다.

사실상 테슬라가 자사 소프트웨어 판매로 구독수익을 올리는 것과 같은 이치다.

도요타는 외부 소프트웨어 개발자들에게도 아린을 개방해 자동차 전문이 아닌 사업자들도 자동운전이나 차 부품 제어기술 개발에 동참할 수 있도록 한다는 구상이다.

이 경우 스마트폰 앱처럼 다양한 사업자가 자동차와 관련한 서비스를 추가할 수 있다. 도요타는 이처럼 이용자와 개발자가 늘어나면 데이터가 방대해지면서 새로운 서비스를 창출하는 플랫폼과 같은 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

니혼게이자이는 "자동차업체 뿐 아니라 구글과 애플 등 글로벌 IT기업들도 차량 탑재 기반 소프트웨어의 표준 사양을 주도해 돈을 버는 플랫포머의 지위를 노리는 등 이 분야의 경쟁이 치열해지고 있다"며 "도요타는 대졸 기술직에서 차지하는 소프트웨어 인력 비중을 당초 20%수준에서 올해 신입사원부터는 40~50% 까지 높이기로 하는 등 대응 체제를 강화하고 있다"고 전했다.

