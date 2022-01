"K푸드 영토 넓혀라" CJ제일제당, 글로벌HQ 신설

글로벌HQ 국내식품사업

본사 분리 조직개편 단행

英법인 설립, 유럽 집중공략

美 비비고 시장 지배력 확대

中, 온라인 채널성장 주력

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당이 K-푸드 영토 확장을 가속화하기 위해 본사를 글로벌 헤드쿼터(HQ)와 한국 식품사업으로 분리하는 등의 조직개편을 단행했다. 글로벌 사업을 체계적으로 관리하고 한국 사업을 해외 권역과 동일하게 구성해 K-푸드 수출기업으로 성장하겠다는 비전을 담았다.

본사 역할 줄이고 사업조직 강화

4일 최은석 CJ제일제당 대표는 조직개편을 단행하며 "올해는 그룹 4대 성장엔진 강화에 전사 역량을 집중해 글로벌 라이프스타일 기업으로의 더 큰 도약을 이뤄낼 것"이라며 "국내와 해외사업의 권한과 책임을 부여하는 혁신적인 조직을 구축했다"고 자평했다.

기존에 본사가 해외법인 지원과 국내 사업을 모두 총괄했다면 앞으로는 글로벌HQ를 만들어 국내를 비롯한 해외 전 지역의 사업을 관리한다. 한국, 미국, 유럽, 아·태(아시아·태평양) 등 권역별로 별도로 조직이 구성된다. 한국총괄 수장은 김상익 전 식품사업운영본부장이 맡는다.

글로벌 HQ에는 마케팅, 연구개발(R&D), 생산 등의 주요 기능을 편제해 국내를 비롯한 해외 전 지역의 사업을 효율적으로 관리한다. 마케팅의 경우 글로벌 브랜드 전략을 수립하고 메가 트렌드를 분석·전파하며 생산의 경우 독자 제조기술 역량과 노하우를 해외 생산기지에 이식한다.

CJ제일제당은 글로벌 HQ 산하에 식품성장추진실을 신설해 6대 글로벌 전략제품(GSP)을 대형화하고 미래 혁신 성장을 견인할 계획이다. 전략제품은 만두, 치킨, 김, 김치, K-소스, 가공밥 등이다. 식품성장추진실 산하 전략기획 1·2 담당은 미주, 아·태, 유럽 등 권역별 성장 전략기획뿐 아니라 식물성 식품 사업, 스타트업 투자 등 미래 신성장동력 발굴 및 실행을 맡게 된다.

유럽 시장 집중 공략

CJ제일제당은 올해 유럽 시장을 집중 공략한다. ‘K-푸드의 불모지’로 불리던 유럽에 아시안 푸드와 K-문화에 대한 관심이 확대되는 등 기회 요인이 많은 상황을 감안해 상반기 영국법인을 설립한다. 영국은 유럽 최대 레디밀 시장이자 K-푸드 가공품을 가장 많이 수입하는 ‘미식의 나라’다. CJ제일제당은 영국에서의 성과가 곧 유럽 전역에 낙수효과를 가져올 수 있을 것으로 기대하고 있다. CJ제일제당은 지난해 유럽 진출국을 늘리고 메인스트림 유통 경로에 입점을 확대해 만두 매출이 전년비 70% 성장했다고 밝혔다.

한식 인지도가 낮은 동유럽 국가에서는 대형마트 내에 숍인숍 형태인 ‘비비고 투 고’ 매장을 운영한다. 지난달 루마니아 카르푸 매장에 ‘비비고 투 고’ 1호점을 열고 만두·치킨 등 전략 제품을 활용한 메뉴 20종을 선보였다.

미국에서는 K-푸드 세계화를 위해 비비고 브랜드의 시장 지배력을 확대한다. 중국은 만두와 치킨, 상온 가정간편식(HMR) 제품을 중심으로 온라인 채널 성장에 집중할 계획이다. 일본은 ‘미초’와 ‘비비고’ 브랜드 대형화를 목표로 소비자 접점을 확대한다. 베트남은 김치와 가공밥, K-소스에 집중하면서 현지 생산기지를 통해 동남아·호주 등 국가로 수출을 확대할 방침이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr