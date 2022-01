'이건희 기증관' 건립 등 예비 타당성조사 대상 선정

종로구, (가칭)이건희 기증관의 송현동 유치 위해 민간추진위원회 구성 다방면에서 노력...종로구 경유하는 ‘신분당선 서북부 연장사업’… 개통 시 평창, 구기동 일대 교통망 확충으로 지역 전역에 고른 발전 효과 기대

[아시아경제 박종일 기자] 종로구가 지난달 28일 기획재정부의 예비타당성조사 대상사업으로 '(가칭)이건희 기증관 건립' 및 '신분당선 서북부 연장사업'이 선정된 것을 환영한다고 밝혔다.

‘(가칭)이건희 기증관 건립’은 고(故) 이건희 삼성그룹 회장 유족이 국가에 기증한 국보급 문화재·미술품 등 2만3000여 점을 보존·전시할 공간을 짓기 위해 문화체육관광부가 추진하는 사업이다. 지난해 종로구 송현동이 건립 부지로 최종 결정됨에 따라 탄력을 받게 되었으며, 사업비 3232억 원을 투입해 2027년 개관을 목표로 진행 중이다.

앞서 종로구는 지난 2010년부터 송현동 부지에 ‘숲·문화 공원’을 조성하자는 제안을 꾸준히 전개해 왔다.

2019년2월 토지 소유주인 한진그룹이 송현동 부지 매각계획을 발표한 후부터는 공원 조성을 위해 전문가와 시민 등이 참여하는 토론회를 개최, 2021년7월 ‘이건희 기증관 종로유치 민간추진위원회’를 구성해 공동 성명서를 발표하는 등 기증관의 송현동 유치를 위해 다양한 활동을 펼친 바 있다.

종로구는 앞으로도 서울시를 비롯해 여러 유관기관과 협력 체계를 구축하고 각계각층의 시민 의견을 골고루 반영해 예비타당성 조사가 통과될 수 있도록 뒷받침할 계획이다.

이어 평창동, 구기동 일대 주민들의 오랜 숙원사업이기도 했던 ‘신분당선 서북부 연장(용산~삼송) 사업’ 또한 예비타당성조사 대상사업으로 선정됐다. 예정대로 개통 시 향후 이 일대 고질적인 교통난 해소에 기여함은 물론 이를 토대로 종로 전역에 고른 발전 효과가 기대된다.

구 관계자는 “2021년도 제4차 예비타당성조사 대상사업에 종로구 관련 국책사업 2개가 선정된 것을 환영한다. 2개 사업 모두 예비타당성조사가 잘 통과될 수 있도록 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.

