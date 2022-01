하태경 "김종인 사퇴 오보 진상규명 필요…월권 휘두르는 사람은 징계해야"

앞서 국민의힘 '김종인 사의 표명' 놓고 혼선 빚어

[아시아경제 윤슬기 기자] 하태경 국민의힘 의원이 당사자 동의 없이 '김종인 총괄선거대책위원장이 사의를 표했다'는 메시지를 전달한 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)을 찾아 징계해야 한다고 비판했다. 앞서 국민의힘 선대위는 사의를 표명하지 않은 김 위원장의 사퇴를 발표했다가 번복하는 등 혼선을 빚은 바 있다.

하 의원은 3일 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 "김 위원장 동의 없이 만약 누군가 다른 사람으로부터 김 위원장도 사퇴했다고 하는 (얘기를 듣고) 잘못된 메시지를 보낸 거라면 그 메시지가 어디서 나온 것인지 진상규명해서 책임져야 된다고 생각한다"고 밝혔다.

이어 하 의원은 "이양수 선대위 수석대변인이 '책임 있는 관계자'라고 얘기했다. 책임 있는 관계자는 후보는 아닐 거 아니냐"며 "후보 아닌 다른 사람으로 보인다. 지금 다 사퇴한 상황에서 그런 월권을 휘두르는 사람이 있다면 이 부분은 정확히 당에서 진상규명을 해서 징계를 해야 된다고 생각한다"고 말했다.

국민의힘 선대위는 이날 "선대위는 쇄신을 위해 (김종인) 총괄선대위원장, 상임선대위원장, 공동선대위원장, 총괄본부장을 비롯해 새시대준비위원장까지 모두가 후보에게 일괄 사의를 표명했음을 공지한다"고 알렸다.

이에 김 위원장은 사실 무근이라는 취지로 말하며 상황 파악에 나선 것으로 알려졌다. 이 수석대변인은 "제가 전달받아 공지했는데, 책임 있는 관계자로부터 전달받은 내용은 총괄선대위원장을 포함해 사의 표명을 한 걸로 알고 있다. 김 위원장에게 제가 직접 연락받은 것은 없다"고 설명했다.

이 수석대변인은 이후 "김 위원장께서 임태희 총괄상황본부장에게 사의를 표명했다는 말을 들었다고 전해 들었는데, 김 위원장께서는 현재 사의 표명했다는 뜻이 아니었다고 말씀하시는 것 같다. 두 분 소통에 착오가 있었던 것으로 이해된다"며 김 위원장이 사의 표명을 하지 않았다고 밝혔다.

