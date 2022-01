경기도, 도민기자단 70명 선발…19일까지 원서 접수

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 경기도민 기자단 70명을 모집한다.

경기도는 도민의 시각에서 경기도 소식을 생생하게 전달할 '2022년 경기도민기자단'을 4일부터 19일까지 모집한다고 밝혔다.

선발 인원은 일반기자단 30명, 대학생 SNS(사회관계망서비스) 서포터즈 20명, 청소년기자단 20명 등 총 70명이다.

참여 희망자는 19일까지 신청서를 작성해 전자우편으로 제출하면 된다. 세부 지원 자격 및 방법은 경기도 누리집이나 도 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다.

선발 결과는 오는 26일 도 공식 블로그를 통해 발표된다. 기자단 경기도의 주요 정책과 문화관광 자원 등을 취재하고 체험활동에 참여하게 된다.

도는 기자단에 기자증, 기자수첩 등 취재 물품을 제공한다. 기사에 대한 소정의 원고료도 지원한다. 또한 매달 우수기자를 선정해 추가 혜택을 제공하고, 연말에 '베스트 도민기자단'으로 선정된 기자에게는 도지사 상장도 수여한다.

박연경 도 홍보미디어담당관은 "올해는 학교밖청소년과 60세 이상 장년층을 적극 선발해 사회 참여 기회를 확대하고, 다양한 목소리가 담긴 기사를 발행할 계획"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr