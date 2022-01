靑 "北에 통지문 2차례 보내…'잘 받았다'고 해"

[아시아경제 이지은 기자] 지난 1일 강원도 동부전선 22사단 철책을 넘어 북한으로 넘어간 남성과 관련, 우리 정부가 북측에 통지문을 2차례 보냈지만 '잘 받았다'는 응답만 돌아온 것으로 나타났다.

청와대 관계자는 3일 기자들의 질의에 답해 "북한에 통지문은 두 번, 어제 오전과 오후에 보낸 것으로 알고 있다"며 이같이 답했다.

이 관계자는 "'잘 받았다'는 그런 회신은 한 것으로 알고 있다"며 "현재 합참 중심으로 해서 조사가 이루어지고 있고, 오늘 오후 합참의 설명이 있을 예정"이라고 덧붙였다.

이번 월북 사건을 두고 '경계 실패'라는 지적이 나오는 것과 관련, 대통령의 질책이 있었는지 여부에 대해서는 "오늘 참모회의에서 질책은 없었다"고 답했다.

한편 이 관계자는 이날 이재명 더불어민주당 대선후보가 재차 국민 재난지원금 추진 의사를 밝힌 데 대해 "대선후보의 발언, 주장에 청와대가 일일이 언급하는 것은 적절하지 않은 것 같다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr