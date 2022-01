[아시아경제 지연진 기자] 피에스텍 피에스텍 002230 | 코스닥 증권정보 현재가 5,160 전일대비 30 등락률 +0.58% 거래량 36,602 전일가 5,130 2022.01.03 14:51 장중(20분지연) 관련기사 피에스텍, 전기차 테마 상승세에 9.02% ↑피에스텍, 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승세에 5.03% ↑피에스텍, 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승세에 2.86% ↑ close 은 김형민 대표이사가 사임하면서 황재용 대표이사로 변경한다고 3일 공시했다.

