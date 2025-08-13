피에스텍, 상반기 영업이익 34억…전년 동기比 51%↑

피에스텍은 상반기 연결기준 매출 557억원, 영업이익 34억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 37%, 51% 증가했다고 13일 공시했다.

보안미터기 및 가스미터기 부문의 안정적인 성장과 함께, 신재생에너지(태양광) 사업의 매출 확대가 주요 요인으로 작용했다. 특히 영업이익은 대규모 신재생에너지 프로젝트 수행, 사업부별 매출 비중 변화, 비용 절감 노력 등이 복합적으로 반영되며 큰 폭의 개선을 이뤘다.

피에스텍은 주력 사업인 계량기 사업을 중심으로 신재생 에너지, 친환경 개폐기, 해외 시장 진출 등 신성장 동력 확보에 박차를 가하고 있다. 특히 현재 한국전력공사에 납품 중인 기존 개폐기 외에도, 최근 개발한 친환경 개폐기의 본격적인 납품이 내년부터 시작될 것으로 예상됨에 따라 생산 능력 확대를 위해 지난해 초 나주 사업장 인근에 약 2000평 규모의 신규 공장을 추가로 확보했다.

또한 가스미터기 수요 증가에 대응하기 위해 광천 공장의 생산라인 증설을 완료했으며, 최근에는 글로벌 스마트 가스미터 선도기업 골드카드와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하는 등 기존 주력 사업의 경쟁력 강화에도 집중하고 있다.

황재용 피에스텍 대표이사는 "불확실한 전방 산업 환경과 고환율 등 녹록지 않은 여건 속에서도 신규 고객 확보, 원자재 수급처 다각화, 신재생에너지 사업 확장 등을 통해 의미 있는 성과를 달성할 수 있었다"며 "회사 구성원 모두가 전사적으로 노력하여 최근 2~3년간 실적이 본격 상승 궤도에 올랐고, 하반기 역시 긍정적인 결실을 맺을 수 있을 것"이라고 전했다.

이어 "핵심 사업의 경쟁력을 더욱 공고히 하는 동시에, 사업 포트폴리오 다각화를 위한 전략적 투자와 조직 역량 강화를 통해 지속 성장을 위한 중장기적 기반도 확대해 나가고 있다"고 강조했다.





