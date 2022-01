인도네시아發 석탄대란 오나…이미 뛴 석탄가격, 급등 우려(종합)

수입량 20% 인니, 금수조치…정부, 자원수급관리 TF 긴급회의

[세종=아시아경제 권해영 기자, 주상돈 기자] 세계 최대 석탄 수출국인 인도네시아가 자국 내 공급 부족으로 석탄 수출을 금지하는 결정을 내려 새해 벽두부터 국내 발전업계에 비상이 걸렸다. 원유, 액화천연가스(LNG) 등 에너지 가격이 오른 상황에서 인도네시아발 석탄 금수 조치까지 겹쳐 수급난에 가격 상승을 부채질할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 산업통상자원부는 대응반을 꾸리는 등 대책마련에 착수했다.

3일 산업부와 외신 등에 따르면 인도네시아 정부는 1월 한 달 간 석탄 수출을 금지하기로 했다. 인도네시아가 석탄 내수 가격을 t당 70달러로 제한한 이후 현지 기업들이 t당 90~100달러인 해외 수출로 물량을 돌리자 자국내 전력생산에 필요한 석탄 확보마저 쉽지 않다고 판단했기 때문이다.

인도네시아 정부의 이 같은 결정에 산업부는 긴급 점검에 나섰다. 산업부는 이날 박기영 에너지차관 주재로 '에너지·자원 수급관리 태스크포스(TF) 긴급회의'를 개최하고 석탄 수출금지 조치에 따른 국내 에너지 및 전력 수급동향을 점검했다. 회의에는 발전공기업 5개사 사장, 전력거래소 이사장, 한국전력 부사장, 석탄 트레이더사인 KCH에너지 관계자, 인도네시아·중국 상무관 등이 참석했다.

산업부는 국내에 미칠 영향이 당장 크지 않다는 입장이다. 산업부 관계자는 "인도네시아산 수입석탄 중 55%는 이미 선적, 출항해 국내 정상 입고 예정이며 재고량, 여타 국가로부터의 정상 수입량을 감안하면 국내 전력 수급에 미치는 단기적 영향은 제한적"이라고 말했다.

하지만 인도네시아가 국내 석탄 수입의 20%를 차지한다는 점에서 석탄대란 발생 가능성을 완전히 배제할 순 없다. 인도네시아는 지난해 발전용 석탄을 4억t 수출한 세계 최대 석탄 수출국이다. 자국내 공급을 이유로 석탄 수출금지 기간을 늘릴 경우 글로벌 가격 상승 등 직간접적으로 우리나라에 영향을 미칠 수밖에 없다. 이와 관련해 조코 위도도 인도네시아 대통령은 지난해부터 석탄 수출 감축 및 파생산업 발전을 지시하기도 했다.

국제에너지기구(IEA)는 지난해 석탄 수요가 사상 최고치를 기록했고 올해도 이어질 가능성이 높다고 보고 있다. 이런 상황에서 인도네시아의 석탄 수출금지는 주요 수입국인 중국, 인도 중심으로 수급 불안을 야기하고 석탄 국제가격 급등으로 이어질 공산이 적지 않다.

산업부에 따르면 호주 뉴캐슬탄 가격은 지난해 1월1일 t당 83.72달러에서 12월31일 165.86달러로 두 배 급등했다. 같은 해 10월 235.55달러까지 치솟았다가 내림세를 보이는 석탄 가격에 기름을 부을 수 있는 것이다. 앞서 전 세계 니켈 원광 공급의 4분의 1을 차지하는 인도네시아가 2019년 니켈 수출을 중단하자 니켈값이 급등했는데 제2의 니켈 사태가 재연될 가능성도 적지 않다.

전력수요가 높은 동절기에 석탄 수출금지 조치가 나온 것도 우려되는 대목이다. 정부가 겨울철 미세먼지 감축을 위해 일부 석탄발전기 가동을 멈추고 있지만 이달엔 53기 중 45기를 가동 중이다. LNG 발전도 최대로 높인 상태라 추가 확대 여력이 거의 없다는 게 정부 설명이다. 산업부 관계자는 "사태가 장기화될 가능성에 대비해 석탄발전 출력제한을 통한 재고물량 추가 확보 방안을 검토하고 있다"면서 "'인니 석탄 수출금지 조치 대응반'도 운영하고 있다"고 말했다.

발전공기업 관계자는 "당장 발전부문에 미치는 영향은 없다"면서도 "이번 수출금지 조치에 따른 가격 상승, 장기적인 수급불안 우려가 있다"고 밝혔다.

박기영 차관은 "전력수요가 가장 높은 1월에 인도네시아측 조치가 발생한 만큼 엄중한 인식과 대응이 필요하다"며 "발전사는 인도네시아 석탄수출금지 조치에 따른 국내 영향 분석과 상황별 철저한 대응책을 마련해달라"고 당부했다.

