경북교육청, 부패방지 시책평가 우수기관 2곳 시상 … 영천·청도교육지원청 선정

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북교육청은 지난 12월 31일 지난해 부패방지 시책평가 우수기관에 선정된 영천교육지원청과 청도교육지원청을 대상으로 시상식을 했다.

경북교육청은 산하기관의 자발적인 반부패 청렴활동을 유도하고 각 기관의 청렴 수준을 향상시키기 위해 도내 시·군 교육지원청을 대상으로 부패방지 시책평가를 매년 시행하고 있다.

세부 평가항목으로 반부패 청렴활동 계획 수립, 청렴정책 참여 인프라 구축, 정책 추진의 투명성, 부패유발요인 제거 노력, 청렴교육 및 청렴활동 활성화, 고위공직자 청렴도, 공공기관 외부청렴도 측정결과 등 7개 영역이다.

시 지역 우수기관으로 선정된 영천교육지원청은 자체 청렴동아리 청포도를 운영하는 등 반부패 자율시책 추진분야에서 우수한 평가를 받았다.

군 지역 우수기관으로 선정된 청도교육지원청은 현장·청렴·적극행정을 위한 행정혁신 3행정 추진계획 실천에서 우수한 평가를 받았다.

김혜정 감사관은 “지난해 경북교육청의 청렴문화 확산과 청렴 수준을 향상시키는데 동참해 준 모든 교직원에 감사드리며 새해에는 더 성장하도록 노력하자”고 말했다.

경북교육청은 2021년도 국민권익위원회에서 공공기관을 대상으로 한 청렴도 측정에서 종합청렴도 2등급을 달성했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr