공차코리아, 신년 맞이 1월 배달앱 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자]공차코리아가 2022년 새해를 맞아 1월 한 달 내내 주요 배달앱에서 할인 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

1월 공차의 배달앱 할인 프로모션은 ‘위메프 오’로 시작한다. 지난 1일부터 오는 30일까지 매주 토요일 및 일요일마다 진행하며 1만5000원 이상 주문 시 4000원 할인을 제공한다. 한 ID당 1일 1회만 사용 가능하며, 위메프 오 첫 주문 고객은 최초 1번에 한해 5000원 할인을 받을 수 있다.

배달의민족에서는 이날부터 오는 9일까지 일주일 동안 1만장 한정으로 공차 메뉴를 1만6000원 이상 주문 시 2000원 할인 받을 수 있는 쿠폰을 제공한다.

다음 프로모션은 ‘쿠팡이츠’에서 진행한다. 행사 기간인 10일부터 16일까지 1만6000원 이상 주문 시 즉시 사용 가능한 3000원 할인쿠폰을 선착순 1만명에 한해 다운받을 수 있다.

이달 공차 배달앱 마지막 프로모션은 ‘요기요’가 장식한다. 진행 기간은 24일부터 30일까지며 1만6000원 이상 주문 시 2000원 의 할인 혜택을 누릴 수 있다.

