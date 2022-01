최윤호 삼성SDI 사장 "'맹호복초' 자세로 진정한 1등 초석 다지자"

시무식서 3가지 도전 과제 강조하고 소통·협업 등 당부

[아시아경제 이혜영 기자] "맹호복초(猛虎伏草·사나운 호랑이가 먹이를 호시탐탐 노리기 위해 풀숲에 엎드려 있는 것)의 자세로 진정한 1등 도약을 위한 초석을 다지는 해가 될 수 있도록 한마음으로 노력하자"

최윤호 삼성SDI 대표이사 사장이 3일 기흥사업장 대강당에서 열린 2022년 시무식에서 '진정한 1등'을 위한 기술·품질 혁신과 질적 성장을 당부했다.

최 사장은 이날 신년사에서 "임직원들의 헌신적인 노력으로 지난 해 사상 최고의 실적을 달성할 것으로 예상되지만 ▲끝나지 않는 코로나 및 각국 봉쇄 재연 ▲전 세계 물류 대란 ▲원자재가 상승 등 위험 요소가 상존하고 있다"며 "이러한 위기 극복을 위해서는 '초격차 기술 경쟁력'과 '최고의 품질', '수익성 우위의 질적 성장'이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

최 사장은 "배터리와 전자재료 사업에서는 확고한 기술 경쟁력을 가진 기업만이 생존할 수 있다"며 "초격차 기술 경쟁력이야말로 10년 후 우리 모습을 결정지을 핵심역량"이라고 강조했다.

최 사장은 이어 "품질은 사업의 성패를 좌우하는 요소"라며 "품질 최우선 마인드를 가지고 프로세스와 시스템을 정비하여 최고의 품질 수준을 갖추고 고객의 신뢰를 확보하자"고 주문했다.

특히 최 사장은 "질적 성장없이 양적 팽창에 치중하면 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 수 있다"며 "철저한 사전 점검과 리스크 관리를 통해 시장을 선점할 수 있는 제품으로 수익성 우위의 질적 성장을 이뤄 나가자"고 말했다.

최 사장은 이를 위해 소통에 기반을 둔 조직문화의 변화가 필요하다고 강조했다. 그는 "진정으로 소통하고 협업하며 미래를 함께 꿈꾸는 조직문화의 변화가 필요하다"며 "기업의 사회적 책임을 다하기 위해 '자발적 준법'을 체질화하고 '지속가능경영'을 실천하자"고 덧붙였다.

