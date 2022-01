뉴메드 연구진 "HT042의 연골 자극 키 성장 메커니즘 규명"

[아시아경제 박형수 기자] 황기추출물 등 복합물(HT042)이 성장호르몬의 분비 촉진을 통해 키 성장에 도움이 될 수 있다는 기전을 과학적으로 밝힌 연구 결과가 나와 주목된다.

?

천연물 연구개발기업 뉴메드 연구진은 가천대 한의대 이동헌 교수와 공동 연구를 통해 HT042의 동물 모델에서 성장인자 합성이 증가하는 것을 확인했다고 2일 밝혔다. 성장호르몬을 자극하는 호르몬과 결합하는 수용체의 발현이 증가했지만 억제호르몬(SST) 발현은 저해돼 성장호르몬 발현이 증가하는 것으로 나타났다.

?

연구 결과는 뉴메드 연구진이 최근 국제학술지 ‘Children’ 10월호에 HT042의 키 성장 메커니즘과 뼈와 연골 형성에 대한 성장 효과에 관한 연구 논문을 게재하면서 확인됐다.

HT042는 황기, 가시오갈피 등 천연물을 주성분으로 하며 식품의약품안전처로부터 기능성과 안전성을 인정받은 건강기능식품 개별인정형 기능성 원료다. 어린이 대상 무작위 이중맹검 인체적용시험을 통해 기능성과 안전성을 과학적으로 검증했다.

?

연구에서는 뼈와 연골 형성에 대한 성장 효과뿐 아니라 메커니즘을 밝히기 위해 키 성장의 요소인 성장호르몬과 성장인자의 상관관계에도 주목했다.

?

연구 결과에 따르면 동물 모델에서 HT042 투여 결과 성장호르몬(GH)의 분비를 촉진하는 뇌하수체의 수용체(GHRH와 GHS) 등의 발현이 증가했다. 10일 동안 경구 투여 시 성장을 촉진하는 성장인자(IGF-1)의 수가 늘어나면서 골 길이를 증가시키는 것으로 확인됐다.

?

뇌하수체에서는 성장호르몬이 분비된다. 성장호르몬은 자율신경계와 호르몬 분비 등을 조절하는 간뇌의 시상하부에서 분비되는 자극호르몬과 억제호르몬에 의해 분비량이 조절된다. 뇌하수체 전엽에서 분비되는 성장호르몬은 간에서 성장인자(IGF-1)의 합성을 증가시킨다.

?

성장인자는 성장호르몬에 의해 분비되지만, HT042가 GHRH, GHS, SST 등 영향을 미치는 다양한 기전에 작용해 성장인자 분비를 더욱 촉진한다. 성장인자는 성장판 연골세포 수와 크기를 늘려 골 길이 성장을 유도한다.

?

성장판에서의 성장인자 발현 역시 대조군과 대비해 증가했다. 성장호르몬은 직접 국소 성장판에서도 성장인자 분비를 자극했다.

연구진은 2014년 8월에 황기추출물 등 복합물(HT042)이 어린이 키 성장을 돕는 건강 기능성 개별인정형 원료로 식약처로부터 인정받은 후에도 10건의 HT042 관련 연구 논문을 국제학술지에 게재했다. 천연물의 성장 촉진 효과에 대해 국제 학술논문을 발표해왔다. 주요 논문으로는 HT042의 성장기 흰 쥐의 골 길이 성장, 성장 인자, 성장 단백질, 골 밀도 및 골 미세구조에 미치는 영향 및 HT042의 안전성, 성조숙에 영향 없음 등이 있다.

?

연구진은 "연구 논문으로 밝혀진 메커니즘을 통해 식약처로부터 개별인정 받은 HT042 원료가 어린이 키 성장에 도움을 줄 수 있다는 사실을 다시 입증했다"며 "천연물 소재로 연구 개발된 건강기능식품을 믿고 이용할 수 있도록 키 성장을 돕는 천연물을 찾는 연구를 지속해 나가겠다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr