윤석열 “택시기사 폭행 멈춰! 택시 운전석 보호 칸막이 설치 지원”

[아시아경제 전진영 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 2일 ‘석열씨의 심쿵약속’ 첫번째 공약으로 택시기사 보호 칸막이 설치를 국가가 지원하겠다고 밝혔다.

윤 후보는 이날 보도자료를 통해 “최근 만취 승객이 택시기사에게 욕설과 폭행을 가한 후, 되려 성추행을 당했다고 주장하며 기사가 피해보상 보험금도 지급받지 못한 일이 발생하는 등 택시기사 대상 범죄가 빈번히 일어나고 있는 상황”이라며 이같이 말했다.

그는 “운전 중 기사 폭행은 승객 뿐 아니라 주변 운전자들의 안전까지도 위협하는 만큼 특정범죄가중처벌법의 적용을 받는 심각한 범죄”라며 “택시기사가 ‘시민의 발’로 국민 편의에 기여하고 있음에도 열악한 근무여건에 처해 있는 만큼, 국가가 예기치 못한 불법적 피해를 예방해야 한다”고 취지를 설명했다.

그러면서 “보다 튼튼한 재질의 칸막이를 설치하여 감염병 위험 뿐 아니라 범죄 위협으로부터도 택시 기사 보호 여건을 조성하겠다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr