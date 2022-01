안철수 "단일화 생각 안 한다…제가 새 시대 맏형될 것“

[아시아경제 전진영 기자] 안철수 국민의당 대선 후보는 2일 "제가 당선되고 저로 정권교체가 돼서 새 시대의 맏형이 되자는 생각이 있다"고 말했다.

안 후보는 이날 국회에서 진행한 정책 기자회견에서 단일화 가능성에 대해 "저는 생각하고 있지 않다"며 이같이 밝혔다.

이어 "정치권이 50년 전 산업화, 민주화 시대 사고방식을 여전히 갖고 있다보니 한 걸음도 나가지 못하고 있다"며 "문재인 대통령이 구시대의 막내가 되게 해야 한다. 그래서 다음 대통령은 새 시대 맏형으로 새 시대를 열어야 한다"고 했다.

그는 "거대 양당 후보의 도덕적 문제나 가족 문제, 국정운영 능력이나 자질 문제에 대해 의구심이 많다 보니 대선을 60여 일 남겨두고 부동층이 역대급으로 가장 많다“며 ”지지 후보를 정한 사람 중에서도 언제든 바꿀 수 있단 사람도 굉장히 많다"고 말했다.

또 "민주당 지지자 분들 중에 이재명 후보에 대해 실망한 사람이 굉장히 많고, 윤석열 후보의 경우에도 정권교체를 바라는 사람은 55∼60%인데 그중에서 절반 정도나 그 이하로밖에 그 여망을 받아들이지 못하고 있다"고 강조했다.

안 후보는 그러면서 "이런 분들을 대상으로 제가 도덕성이나 능력 면에서 자격 있는 사람이라는 것을 1월 한 달 내내 말씀드리려 한다"며 "네거티브나 과거 발목잡기가 아니라 미래 담론으로 경쟁하는 장을 만들고 싶다"고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr