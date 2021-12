김종인-이준석 '빈손회동'…이준석 복귀·선대위 쇄신 '돌파구 못 찾아'

[아시아경제 나주석 기자] 김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장과 이준석 국민의힘 대표가 만났지만 빈손으로 헤어졌다. 이 대표의 선대위 사퇴로 불거진 내부 갈등 양상의 해법이 도출되지 않은 채 기존 입장만 반복됐다. 이 대표가 제기한 선대위 쇄신론도 받아들여지지 않은 모양새다.

김 위원장과 이 대표는 이날 마포의 한 식당에서 1시간30분가량 오찬을 했다. 김 대표는 회동 후 선대위 복귀를 설득했냐는 기자들의 질문에 "이 대표는 당 대표니까 당 대표로서 대선을 승리로 이끌어야 할 책무가 있다"며 그 역할을 할 것"이라고 말했다. 복귀에 대한 입장을 재차 묻자 "선대위에 돌아오고 안 돌아오고는 별로 의미가 없다"고 말했다.

이 대표가 제기해왔던 선대위 인적쇄신론에 대해 김 위원장은 "(본인이) 그런 얘기는 더이상 안 할 것"이라며 쇄신론에 거리를 뒀다.

이 대표는 기자들에게 "특기할만한 입장 변화가 없다"며 "선대위의 변화를 포함해 이길 수 있는 방향과 변화에 대해 이야기를 했다"고 말했다. 이 대표는 "(선대위 쇄신론이) 제 복귀의 전제 조건도 아닐뿐더러 조건부로도 하고 싶은 생각은 없다"고 했다. 윤석열 국민의힘 대선후보와 만날 생각이 없냐는 질문에는 "없다"고 했다.

앞서 윤 후보는 충북 단양 구인사를 방문한 뒤 기자들과 만나 이 대표와의 갈등설을 부인했다. 그는 김 위원장과 이 대표의 회동을 언급하며 "저는 저대로 이 대표는 이 대표대로 맡은 역할을 잘 해내면 얼마든지 시너지를 갖고 이 선거 캠페인을 해나갈 것으로 생각한다"고도 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr