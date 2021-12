[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 종무식을 대신해 31일 오전 코로나19 대응 격무부서 방문 격려로 2021년 업무를 마무리했다.

이날 오전 10시 용산구종합행정타운(녹사평대로 150) 지하1층에 위치한 재난안전대책본부, 재택치료 TF, 지하3층 백신 콜센터를 찾았다.

성장현 구청장은 “코로나19의 긴 터널 속에서 구민 일상을 지켜온 여러분 덕분에 내일의 희망을 발견한다”며 “방역 최일선에서 시시각각 변화하는 상황에 맞서 애써주시는 직원 여러분께 감사드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr