[아시아경제 공병선 기자] 광명전기 광명전기 017040 | 코스피 증권정보 현재가 2,570 전일대비 15 등락률 +0.59% 거래량 348,677 전일가 2,555 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 광명전기, 148억원 규모 시흥 정왕동 업무시설 공사 수주광명전기, 79억 규모 전기철도용 개폐장치 공급 계약광명전기, 77억 규모 환경설비 공급 계약 close 는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 14,236,700 전일가 78,800 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 내년에도 팬데믹·경제 불확실성 여전…'유·혁·민'<유연·혁신·민첩>으로 승부거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환 close 와 94억원 규모 평택P3 PJT PH2 복합동 수배전반 공급 계약을 체결했다고 31일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 7.62% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr