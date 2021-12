11번가, 새해 '힙합 콘서트' 라이브 방송

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 새해 '랜선 힙합 콘서트'를 진행한다고 31일 밝혔다.

연말연시 특집 라이브 방송은 31일 오후 11시부터 90분간 이뤄지며 래퍼 '팔로알토', '허클베리피'와 함께한다. '거북선', '아마두', 'Good day' 등을 중심으로 20분 가량 라이브 공연을 진행한다. 이밖에 '신년 카운트다운 행사', 실시간 댓글로 참여하는 '새해 소원 빌기' 이벤트, 랩으로 표현하는 '스피드 퀴즈', '밸런스 게임' 등도 이뤄진다.

시청 고객과의 전화연결 이벤트도 진행된다. 방송 중 '라이브11'의 공식 인스타그램 계정을 팔로우 하고 라이브 방송 캡처 화면과 함께 다이렉트 메시지(DM)를 보내면 추첨을 통해 두 래퍼와 실시간으로 통화할 수 있는 기회가 제공된다.

11번가는 이날 방송을 위해 '애플 맥북 에어', '아이폰 13(128GB)', '갤럭시 Z플립3(256GB)', 'LG 디오스 미니 와인셀러' 등 카테고리별 대표 전자제품과 'SK페이 포인트' 등 1000만원 상당의 경품도 준비했다.

남은희 11번가 커머스혁신담당은 "사회적 거리두기가 강화되면서 고객들이 11번가와 함께 즐거운 새해전야 분위기를 만끽할 수 있도록 래퍼들과 함께하는 이색 라이브 방송을 준비했다"며 "내년에도 다채로운 구성과 콘셉트가 돋보이는 라이브방송을 선보이겠다"고 말했다.

