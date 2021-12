[인사] 전남 함평군

◆5급 승진

▲산림공원과장 박남진

◆5급 승진의결

▲건강증진과장 직무대리 이은희 ▲신광면장 직무대리 황영 ▲의회사무과 전문위원 직무대리 홍명희

◆5급 전보

▲민원봉사실장 장정진 ▲일자리경제과장 정훈석 ▲문화관광체육과장 정상우 ▲주민복지과장 정순용 ▲전라남도 오종우

