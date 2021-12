광양제철소, 메타버스 활용한 스마트기술 공유의 장 열어

가상세계에서 2021 하반기 스마트기술 경진대회 우수사례 전시



실시간 Q&A 미팅 등 쌍방향 소통 강화로 업무에 RPA 기술 적용 활성화 기대



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 포스코 광양제철소(소장 김지용)가 RPA 기술의 우수 활용사례 소개 및 성과 공유를 위한 소통의 장을 메타버스 속에서 구현했다.

메타버스(Metaverse)는 가공, 추상을 의미하는 메타(Meta)와 현실 세계를 의미하는 유니버스(Universe)의 합성어로써 현실 세계의 활동들이 이루어지는 3차원 가상세계이다.

광양제철소는 메타버스를 활용한 스마트기술 전시회를 열고 2021 하반기 스마트기술 경진대회 최우수 과제로 선정된 'RPA를 통한 염화수소 가스 배출농도 자동알림 시스템' 등 사무자동화 우수사례 8건을 소개했다.

특히, 단순히 우수사례 소개자료를 메타버스 상으로 옮겨 놓은 것이 아닌, 발표자 별로 개별 공간을 마련해 참가자와 실시간 Q&A 미팅을 진행해 눈길을 끌었다.