카카오뱅크, 내년에도 고신용자 대상 신규 대출취급 중단

[아시아경제 김진호 기자] 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 59,100 전일대비 700 등락률 -1.17% 거래량 362,253 전일가 59,800 2021.12.30 14:30 장중(20분지연) 관련기사 마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타' close 는 지난 10월부터 중단된 고신용자 대상 신용대출과 마이너스통장 대출의 신규 판매를 내년에도 이어가기로 결정했다고 30일 밝혔다.

신규 판매 중단기간은 미정이다. 재개 여부는 금융시장 등의 여건을 감안해 결정한다. 다만 중신용대출, 중신용플러스대출, 사잇돌대출, 햇살론15는 올해와 동일하게 내년에도 대출 신청이 가능하다.

는 금융시장 안정을 위한 가계대출총량 관리 계획을 준수하며 고신용 고객 대상 신용대출보다는 중저신용 고객 대상 대출 확대에 최우선 순위를 두기로 했다고 배경을 설명했다.

는 현재 판매 중인 전월세보증금대출에 이어 내년 1분기에 비대면 주택담보대출 상품을 선보일 예정이다. 또 대출포트폴리오를 다변화하기 위해 내년 중에 개인사업자 등을 대상으로 한 기업대출 시장에도 진출할 계획이다.

