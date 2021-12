KIC 조직개편 단행‥주식운용전략실-글로벌주식운용실로 이원화

[아시아경제 박소연 기자] 한국투자공사(KIC)가 2022년 1월 1일자로 조직개편 및 인사발령을 시행한다고 30일 밝혔다.

이번 조직개편은 글로벌 리딩 국부펀드 도약을 위한 주식운용 역량의 고도화와 대체자산 투자 확대 및 다변화에 주안점을 두고 투자운용부문 개편을 목표로 진행된다.

기존 주식운용실은 위탁운용과 지역 펀드를 관리하는 주식운용전략실과 섹터 전문성을 토대로 글로벌 펀드 운용을 전담하는 글로벌주식운용실로 분리된다.

사모주식투자실 내에 벤처투자 및 신규 성장 전략을 담당하는 성장투자팀이 신설되며, 벤처투자 활성화를 위해 샌프란시스코 사무소를 뉴욕지사에서 독립해 별도로 운영할 계획이다.

조직개편에 따른 인사발령도 실시된다. ▲ 주식운용전략실장 이건웅 수석부장 ▲ 글로벌주식운용실장 김동준 부장 ▲ 자산배분실장 남석구 부장 ▲ 인사실장 신현수 부장 ▲ 경영지원실장 서익호 수석부장 등이 임명될 예정이다.

