(4급 이상)

◆ 3급 전보

▲기획조정실 정책기획관 김대영

▲시민안전실 안전정책관 조동두

▲미래공간개발본부장 백동현

▲자치행정국 인사혁신과(장기교육) 서경현

▲복지국장 정한교

◆ 3급 승진

▲일자리투자국장 김동우

▲자치행정국 인사혁신과(장기교육) 배춘식

▲시민건강국장 이영희

▲상수도사업본부장 김정섭

◆ 3급 개방형직위 임용

▲감사관 이유실

▲여성청소년교육국장 조윤자

◆ 3급 파견

▲자치행정국 인사혁신과(장기교육) 이근수

◆ 3급 전입

▲자치행정국장 김진상

◆ 3급 전출

▲서구 성임택

◆ 4급 전보

▲기획조정실 예산담당관 이상규

▲기획조정실 데이터통계담당관 신규원

▲경제국 경제정책과장 김광묵

▲경제국 산단진흥과장 서귀용

▲혁신성장국 혁신성장정책과장 지형재

▲혁신성장국 스마트시티과장 이경래

▲통합신공항건설본부 공항정책과장 이승상

▲자치행정국 총무과장 김태연

▲자치행정국 인사혁신과(장기교육) 이찬균, 김지현

▲복지국 어르신복지과장 이은미

▲문화체육관광국 문화콘텐츠과장 배정식

▲녹색환경국 취수원다변화추진단장 김희석

▲교통국 버스운영과장 허종정

▲교통국 도로과장 김경식

▲상수도사업본부 달성사업소장 정승원

▲상수도사업본부 시설관리소장 배달호

▲도시철도건설본부 건설부장 조영식

▲서울본부장 황윤근

▲여성회관장 이선애

▲동부여성문화회관장 이정희

◆ 4급 승진

▲기획조정실 평가담당관 김신영

▲시민안전실 사회재난과장 이재홍

▲경제국 민생경제과장 최재원

▲경제국 기계로봇과장 정민규

▲경제국 섬유패션과장 천종관

▲일자리투자국 사회적경제과장 권건

▲자치행정국 인사혁신과(장기교육) 방기성, 이정자

▲자치행정국 인사혁신과(행정안전부 파견) 박우미

▲자치행정국 신기술심사과장 천정원

▲시민건강국 보건의료정책과장 서정혜

▲시민건강국 감염병관리과장 홍윤미

▲문화체육관광국 관광과장 이재성

▲상수도사업본부 경영부장 박종근

▲상수도사업본부 급수부장 최수연

▲체육시설관리사무소장 진상식

▲환경자원사업소장 이목원

▲팔공산자연공원관리사무소장 서정로

◆ 4급 직위승진

▲보건환경연구원 동물위생시험소장 조재근

◆ 4급 경력경쟁임용

▲녹색환경국 기후대기과장 성주현

◆ 4급 직무대리

▲도시재창조국 건설산업과장 현병철

▲여성청소년교육국 여성가족과장 구현옥

▲녹색환경국 공원조성과장 임병길

◆ 4급 파견복귀

▲녹색환경국 자원순환과장 노태수

▲종합복지회관장 정정호

◆ 4급 파견자 부서배치

▲기획조정실 세정담당관 홍성완

▲자치행정국 회계과장 박천일

◆ 4급 파견

▲대구경북경제자유구역청 김영철

◆ 4급 파견연장

▲대구테크노파크 박종일

◆ 4급 전출

▲중구 양기석

▲달성군 오명숙

◆ 4급 전출 대기

▲의회 김제관, 이신희, 정미정, 윤재섭, 이규홍, 김건호

◆ 4급 의원면직

▲행정안전부 전출 최이호

