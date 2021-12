이통 3사 5G 지도 전년比 3.5배…속도는 LTE 5.3배

과기정통부, 2021년 통신 품질평가 발표

5G 나아졌지만…LTE 속도 개선 숙제

[아시아경제 차민영 기자] 2021년 5G 이동통신의 품질평가 결과 이통 3사 5G망이 전년 대비 3.5배로 확대됐다. 국내 주요 다중이용시설 98%에서는 5G망을 이용할 수 있다. 다만 3사 평균 5G 속도가 LTE의 5.3배 수준이라는 점에서 속도를 더 높여야 한다는 지적도 나온다.

5G 속도, LTE보다 5.3배 빨라

30일 과학기술정보통신부가 공개한 '2021년 통신서비스 커버리지 점검 및 품질평가 종합결과'에 따르면 통신사가 공개하는 85개시 5G 커버리지 지역의 면적은 10월 기준 평균 1만9044.04㎢로 전년(5409.30㎢) 대비 3.5배로 확대됐다.

통신사 별로는 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 500 등락률 -0.86% 거래량 504,050 전일가 58,300 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락[단독] 외국인만 차별 지원…방통위 '단통법 위반' 통신 3사 제재 close 2만2118.75㎢, LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 338,258 전일가 13,650 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 탄소중립 실천 위한 'ESG 교육' 실시외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[2022 핫 IT기업⑥]LG유플러스, 非통신 신사업 몸집 키워 '디지털 혁신기업' 비상 close 1만8564.91㎢, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 586,555 전일가 31,000 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 KT, 자람테크놀로지 '기가와이어' 장비 해외 진출 지원'인터넷·IPTV 과도한 위약금' KT 23억 과징금…미환급분 문제도외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금 close 1만6448.47㎢ 순이었다. 과기정통부가 5G 커버리지 맵의 정확성을 점검한 결과, 과대표시율은 3사 모두 0%였다.

이통 3사의 5G 다운로드 전송속도는 평균 801.48Mbps로 전년(690.47Mbps) 대비 16.1% 향상됐다. 이는 LTE의 5.3배 수준이다. 업로드 속도는 평균 83.01Mbps로 전년(63.32Mbps)보다 31.1% 향상됐다. 통신사별로는 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 500 등락률 -0.86% 거래량 504,050 전일가 58,300 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락[단독] 외국인만 차별 지원…방통위 '단통법 위반' 통신 3사 제재 close 929.92Mbps(134.35Mbps↑), KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 586,555 전일가 31,000 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 KT, 자람테크놀로지 '기가와이어' 장비 해외 진출 지원'인터넷·IPTV 과도한 위약금' KT 23억 과징금…미환급분 문제도외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금 close 762.50Mbps(95.02Mbps↑), LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 338,258 전일가 13,650 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 탄소중립 실천 위한 'ESG 교육' 실시외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[2022 핫 IT기업⑥]LG유플러스, 非통신 신사업 몸집 키워 '디지털 혁신기업' 비상 close 712.01Mbps(103.52Mbps↑) 순으로 빨랐다.

5G망의 안전성 지표인 5G→LTE 전환율은 3사 평균 1.88%로 전년(5.29%)보다 3.61%포인트 개선됐다. 100번 중 2번 이하로 5G가 아닌 LTE에 연결된다는 의미다. 통신사별로는 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 500 등락률 -0.86% 거래량 504,050 전일가 58,300 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락[단독] 외국인만 차별 지원…방통위 '단통법 위반' 통신 3사 제재 close 1.71%, LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 338,258 전일가 13,650 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 탄소중립 실천 위한 'ESG 교육' 실시외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[2022 핫 IT기업⑥]LG유플러스, 非통신 신사업 몸집 키워 '디지털 혁신기업' 비상 close 1.94%, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 586,555 전일가 31,000 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 KT, 자람테크놀로지 '기가와이어' 장비 해외 진출 지원'인터넷·IPTV 과도한 위약금' KT 23억 과징금…미환급분 문제도외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금 close 1.98% 순이다.

지연시간을 보면 3사 평균 18.61ms로 전년(30.62ms) 대비 39.2% 개선됐다. 통신사 별로는 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 338,258 전일가 13,650 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 탄소중립 실천 위한 'ESG 교육' 실시외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[2022 핫 IT기업⑥]LG유플러스, 非통신 신사업 몸집 키워 '디지털 혁신기업' 비상 close 19.32ms, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 586,555 전일가 31,000 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 KT, 자람테크놀로지 '기가와이어' 장비 해외 진출 지원'인터넷·IPTV 과도한 위약금' KT 23억 과징금…미환급분 문제도외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금 close 19.41ms, SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 500 등락률 -0.86% 거래량 504,050 전일가 58,300 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락[단독] 외국인만 차별 지원…방통위 '단통법 위반' 통신 3사 제재 close 17.09ms, 순으로 지연시간이 짧다.

5G 평균 다운로드 속도를 보면 옥외(행정동)는 780.09Mbps로 전년(661.00Mbps) 대비 18.0% 향상됐고, 다중이용시설·교통 인프라는 820.32Mbps로 전년(732.21Mbps) 대비 12.0% 향상됐다. 올해 신규 측정한 주거지역은 862.84Mbps로 나타났다. 해당 측정은 2000세대 이상 아파트 단지의 실외를 도보로 이동하며 진행됐다.

4500개 주요 다중이용시설 중 98% 5G망 깔려

주요 다중이용시설 4500여개 중 5G 이용이 가능한 시설 수는 평균 4420개(98%)로 전년(2792개) 대비 58.3% 증가(10월 기준)했다. 통신사 별로는 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 586,555 전일가 31,000 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 KT, 자람테크놀로지 '기가와이어' 장비 해외 진출 지원'인터넷·IPTV 과도한 위약금' KT 23억 과징금…미환급분 문제도외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금 close 4495개, SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 500 등락률 -0.86% 거래량 504,050 전일가 58,300 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락[단독] 외국인만 차별 지원…방통위 '단통법 위반' 통신 3사 제재 close 4409개, LGU+ 4357개로 많았다. 주요 다중이용시설 내 5G 접속가능 비율(5G 서비스에 안정적으로 접속된 면적)은 평균 95.36%로, 전년(90.99%) 대비 4.37%포인트 향상됐다.

다중이용시설 내에서는 ▲지하철 역사(1127.43Mbps) 등에서 전송속도가 높았고 올해 신규 측정한 ▲대학교 인빌딩(실내)은 766.35Mbps를 보였다. 교통 인프라 중에서는 ▲지하철 객차 802.86Mbps ▲고속도로 576.06Mbps ▲ KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 586,555 전일가 31,000 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 KT, 자람테크놀로지 '기가와이어' 장비 해외 진출 지원'인터넷·IPTV 과도한 위약금' KT 23억 과징금…미환급분 문제도외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금 close X·SRT 439.41Mbps 순으로 빨랐다. 주거지역 단지에서는 5G 기지국이 구축된 아파트(913.54Mbps)와 입주민 반대 등으로 5G 구축이 어려웠던 아파트(609.34Mbps) 간 격차가 컸다.

85개 도시 규모별로는 대도시(서울·6대광역시) 다운로드 속도 840.04Mbps로 전년(730.84Mbps) 대비 14.9% 향상됐다. 78개 중소도시는 783.41Mbps로 전년(665.42Mbps) 대비 17.7% 향상됐다. 이를 통해 대/중소도시 간 평균 다운로드 속도의 격차는 56.63Mbps로 전년(65.42Mbps)대비 13.4% 완화됐다.

LTE 무선인터넷 전년 수준…KT·LG유플 퇴보

LTE 무선인터넷 관련 이통 3사 평균 다운로드 속도는 150.30Mbps로 전년(153.10Mbps) 수준에 머물렀다. 업로드 속도 역시 39.76Mbps로 전년 (39.31Mbps)과 유사했다.

통신사별 다운로드 속도를 보면 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 500 등락률 -0.86% 거래량 504,050 전일가 58,300 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락[단독] 외국인만 차별 지원…방통위 '단통법 위반' 통신 3사 제재 close 이 208.24Mbps로 유일하게 전년(207.74Mbps)보다 소폭 개선됐다. KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 586,555 전일가 31,000 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 KT, 자람테크놀로지 '기가와이어' 장비 해외 진출 지원'인터넷·IPTV 과도한 위약금' KT 23억 과징금…미환급분 문제도외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금 close 142.09Mbps →138.23Mbps, LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 338,258 전일가 13,650 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 탄소중립 실천 위한 'ESG 교육' 실시외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[2022 핫 IT기업⑥]LG유플러스, 非통신 신사업 몸집 키워 '디지털 혁신기업' 비상 close 109.47Mbps →104.43Mbps 수준으로 2개사는 되려 퇴보했다.

대도시 LTE 다운로드 속도는 178.09Mbps로 전년 186.10Mbps보다 되려 줄었다. 중소도시는 157.12Mbps로 전년(154.01Mbps)보다 소폭 개선됐고 농어촌이 118.62Mbps로 전년(118.29Mbps) 수준에 그쳤다. 이에 따라 도시-농촌 간 LTE 다운로드 속도 격차는 3사 평균 48.99Mbps로 전년(51.77Mbps) 대비 5.4% 완화됐다.

정창림 통신정책관은 "5G 커버리지는 중소도시까지 확대됐고 품질도 전송속도나 LTE 전환율 등에서 개선되고 있다"면서 "5G뿐 아니라 LTE 유선인터넷 품질관리 노력도 필요하다. 정부는 앞으로도 엄격하게 점검해 망 품질 경쟁이 촉진될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

28㎓ 5G 기지국 구축률 1% 미만 지적도

일각에서 제기된 28㎓ 5G 기지국 투자 활성화 노력 부족 지적에 대해 과기정통부는 지하철, 특화망 등에서 해결책을 찾겠다는 대답을 내놨다. 국회 과학기술정보방송통신위원회 양정숙 의원이 과기정통부로부터 제출받은 자료에 따르면 11월 말 현재 통신 3사 의무구축 기지국 4만5000대 중 312만대만 구축이 완료됐다. 통신사별로는 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 338,258 전일가 13,650 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 탄소중립 실천 위한 'ESG 교육' 실시외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[2022 핫 IT기업⑥]LG유플러스, 非통신 신사업 몸집 키워 '디지털 혁신기업' 비상 close 158대(1.0%), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 500 등락률 -0.86% 거래량 504,050 전일가 58,300 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락[단독] 외국인만 차별 지원…방통위 '단통법 위반' 통신 3사 제재 close 이 103대(0.7%), KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 586,555 전일가 31,000 2021.12.30 12:50 장중(20분지연) 관련기사 KT, 자람테크놀로지 '기가와이어' 장비 해외 진출 지원'인터넷·IPTV 과도한 위약금' KT 23억 과징금…미환급분 문제도외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금 close 51대(0.3%) 순이다.

정창림 통신정책관은 "통신 3사는 28기가 기지국 구축을 위해 각고의 노력을 하겠다 밝혔고, 정부도 해결방안을 모색하는데 협력하기로 했다"며 "우선 28기가 활용이 가능한 지하철 와이파이를 서울 지하철 본선으로 확대 추진하고 특화망을 통한 신규 서비스 발굴 등에 지속 노력해나갈 것"이라고 말했다.

통신업계 관계자는 "5G 속도가 LTE에 비해 여전히 한자릿수이지만 현재 비단독모드(NSA·Non-StandAlone) 방식이기 때문에 향후 단독모드(SA·StandAlone) 방식 도입 등을 통해 개선될 가능성이 존재한다고 생각한다"며 "계속 속도를 높이기 위한 노력을 지속할 것"이라고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr