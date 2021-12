전국 '워라밸' 수준 발표…서울 62-강원 47점 등 지자체별 격차

고용부 '2020년 지역별 일·생활 균형 지수' 발표



"주52시간제 도입 등으로 근로시간 25시간 감소"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 서울의 일·생활 균형지수가 강원보다 100점 만점에 15점이나 높게 나타나는 등 지역별 고용 격차가 아직 뚜렷한 것으로 조사됐다. 다만 주 52시간제 도입에 따른 유연근무제 확대 등으로 총 근로시간이 25시간 감소하는 등 근로자의 '워라밸'이 어느 정도 나아진 모습도 통계로 확인됐다.

30일 고용노동부는 이런 내용을 담은 '2020년 지역별 일·생활 균형 지수'를 발표했다. 조사는 전국 17개 광역지방자치단체 현황을 한국여성정책연구원이 일·생활·제도·지자체관심도 등 4개 영역, 24개 지표로 나눠 진행했다. 2017년부터 매년 시행 중이다.

지난해 기준 일·생활 균형 지수는 전국 평균 53.4점으로 2019년(50.5점)보다 2.9점 상승했다. 17개 시도 중 12개 지역에서 점수가 올랐다. 지역별로 보면 서울(62점), 부산(61.2점), 제주(57.6점), 전남(57.4점), 세종(55.9점) 등이 상대적으로 높았다. 반면 강원(47점), 경북(47.9점), 전북(48점), 광주(48.5점) 등은 낮았다.

영역별로 보면 '일 영역'에서 총 근로시간이 2019년 182.8시간에서 지난해 163.4시간으로 줄었다. 초과 근로시간도 같은 기간 12.2시간에서 10시간으로 감소했다. 이에 대해 고용부는 "주 52시간제 및 코로나19 확산에 따른 재택근무 등 유연근무 제도의 확산이 영향을 준 것으로 보인다"고 설명했다.

고용부에 따르면 재택근무 등 유연근무 제도 도입률은 19.8%에서 27.1%로 7.3%포인트(p) 상승했다. 이용률도 11.6%에서 14.2%로 2.6%p 올랐다. 지역별로 울산(15.8), 부산(15.5), 서울(15.4) 등이 높은 점수를 받았다.

생활 영역에선 '가사 일을 남녀가 공평하게 분담해야 한다'는 견해의 비율이 58.7%에서 62.1%로 올랐다. 제도 영역에선 여성 및 남성 육아휴직, 육아기 근로시간 단축, 배우자 출산휴가, 국공립보육시설 설치율 등이 모두 상승했다. 지자체 관심도 영역에선 일·생활 균형 조례 제정, 전담 부서 및 인원 확충 등 지자체의 노력이 강화되고 있음이 수치로 확인됐다.

민길수 고용부 고용지원정책관은 "사회적 관심, 지자체의 노력 등에 힘입어 일·생활 균형 수준이 전반적으로 향상되고 있는 점은 상당히 의미가 있다"라며 "최근 코로나19 상황이 아직도 심각한 점을 고려하면 재택근무 등 새로운 근무방식의 확산이 감염을 예방하는 동시에 일·생활 균형 문화를 확산하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr