레드캡투어, 車정비인력 양성 위해 폴리텍Ⅰ대학과 업무협약

[아시아경제 이기민 기자] 여행업·렌터카사업을 하고 있는 레드캡투어가 한국폴리텍Ⅰ대학과 자동차 정비서비스 전문 인력 양성 위한 산학협력 프로그램 공동운영에 대한 업무협약을 맺었다고 30일 밝혔다.

레드캡투어 측은 전국 21개 지점 및 300여 개의 제휴 공업사를 보유하고 있어 이번 업무협약의 시너지 효과를 높일 수 있을 것으로 기대된다고 설명했다.

이번 협약에 따라 레드캡투어는 한국폴리텍Ⅰ대학 자동차과 우수 인재들의 안정적인 학업 환경을 위해 장학금을 지급한다.

또한 재학생 및 졸업생에게 ▲실습 및 취업 기회 제공 ▲교과 개편, 현장 연수 지원 ▲시설 및 실험·실습 기자재의 공동 활용 ▲교육 훈련 장비 등 학과 운영에 필요한 자원을 지원한다.

한국폴리텍Ⅰ대학에서는 레드캡투어 렌터카사업부의 정비 엔지니어들을 대상으로 최신 자동차 관련 기술 및 전기차 전문 기술교육 프로그램을 운영해 현장 기술인력의 전문성을 높이고 기능장으로 성장할 수 있도록 돕는다.

안유성 레드캡투어 사장은 "산학협력을 통해 젊고 유능한 인재들에게 현장 체험의 기회를 제공해 전문성을 높일 수 있도록 하며, 안정적인 취업의 기회도 적극 제공하겠다"고 전했다.

