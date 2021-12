2022년 상반기 조직개편

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업연구원(원장 오동윤)은 2022년 1월 1일부로 연구와 사업을 분리하는 등 조직 운영의 효율성 제고를 위한 조직개편을 단행했다고 30일 밝혔다.

연구부서는 주무부처인 중소벤처기업부와 협업을 강화하고 정책 싱크탱크로서 연구원의 역할을 공고화하기 위해 중기부 직제를 고려, 조직 개편을 실시했다. 사업부서의 경우는 개별 연구실에서 사업 수행 조직을 분리, 통합·운영함으로써 사업간 유기적 연계를 강화하는 등 관리 효율성을 제고했다.

