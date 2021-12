안양3동 지구지정 주민동의율 확보 "주거재생혁신지구 첫 사례"

지구지정 요건인 주민동의율 2/3 확보, 지난 23일 주민동의서 전달

사업비 2619억원 투입해 공공주택 410가구, 생활SOC 함께 건설

한국토지주택공사(LH)는 지난 4월 정부에서 발표한 주거재생혁신지구 후보지 7곳 중 최초로 안양 안양3동 주거재생혁신지구에서 지구지정 요건인 주민동의율 2/3 이상을 확보했다고 30일 밝혔다.

‘주거재생혁신지구’ 사업은 쇠퇴한 도심에 주거기능을 중심으로 생활SOC 등이 집적된 복합거점을 조성해 도시의 자생적 성장 기반을 마련하고 주택 공급을 확대하는 사업으로, 2.4대책에서 처음 도입됐다. 이 사업은 국비 및 지방비 지원 확대, 용도지역 및 용적률 상향 등 규제완화 등 각종 인센티브를 적용할 수 있다는 장점이 있다.

안양 안양3동은 노후도가 80% 이상인 주택이 밀집된 쇠퇴 주거지역으로, 개발 압력이 가중되는 상황 속에서 사업성 확보가 어려워 민간주도의 개발이 어려운 상황이었다. 이에 LH는 지난 9월부터 주민 공청회를 열고 소통한 결과, 토지 등 소유자 수 기준 71%, 토지면적 기준 67%를 확보해 지구지정 요건인 주민동의율 2/3 이상을 충족했다고 설명했다. 또 지난 23일에는 안양시와 함께 주민동의서 전달식을 가졌다.

LH는 이번 사업으로 용도지역을 상향하는 등 건축 규제완화 인센티브를 적용해, 안양 안양3동(21,417㎡)을 쾌적한 주거환경으로 재탄생시킬 예정이다. 사업비 2619억 원을 투입해 공공분양주택 316가구, 공공임대주택 94가구를 건설하고, 공영주차장과 체육시설 등 생활SOC를 함께 건축해 지역주민의 생활 편의성을 더욱 높일 예정이다.

LH는 이번 주민동의율 확보를 동력으로 삼아 후속절차에 박차를 가해 내년 1월에 지구지정을 계획 중이다. 특히 내년 초에는 창의적이고 수준 높은 주택단지를 설계하기 위해 설계공모를 실시할 예정이며, 주민 의견을 수렴한 시공사 선정 및 사업계획 수립도 내년까지 마칠 계획이다. 지구지정 이후에는 △이주·보상협의(2023년) △착공(2024년) △주민입주(2027년)를 목표로 사업을 추진해 나갈 예정이다.

