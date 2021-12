SPC 배스킨라빈스, 올해 마지막 날 ‘슈퍼 31데이’ 실시

[아시아경제 문혜원 기자] 배스킨라빈스는 올해 마지막 31데이를 기념해 더 특별해진 ‘슈퍼 31데이’ 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

슈퍼 31데이는 이달 31일 하루 동안 패밀리(2만2000원)를 구매하면 6가지 맛의 하프갤론(2만6500원)으로 업그레이드 해주는 행사다. 배스킨라빈스 오프라인 매장에서 행사에 참여한 모든 고객에게 쿼터 사이즈 4000원 쿠폰을 제공한다.

또 간편결제 서비스 ‘해피페이’를 통해 행사 제품을 결제하면 구매 금액의 10%가 해피포인트로 추가 적립된다. 다만 다른 행사, 다른 쿠폰, 제휴 할인 등의 중복 적용은 불가능하다.

연말 ‘집콕’ 생활을 즐기는 소비자를 위한 혜택도 있다. 다음 달 3일까지 배달앱을 통해 패밀리 사이즈 가격으로 하프갤론을 구매할 수 있으며, 인기 아이스크림 1종을 한 통 담은 레디팩은 3+1으로 만나볼 수 있다. 대상 채널은 해피오더를 포함한 배달의 민족, 요기요, 카카오톡, 쿠팡이츠 등 배달앱이다.

