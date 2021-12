CCTV 영상으로 핫해진 에스원

에스원 자체 제작 영상, 유튜브·틱톡 조회수 3500만회 돌파

유튜버들과 협업한 콘텐츠 SNS서 입소문 타며 인기

#. 서울의 한 카페, 아르바이트생이 마감 청소 중 춤을 추고 있다. 춤 솜씨가 예사롭지 않다. 아무도 없는 시간이었지만 조용히 문이 열리고 한 손님이 그 광경을 지켜본다. 아르바이트생이 뒤를 돌아 보자 서로 눈이 마주치고 멋쩍게 웃는다. 이 광경은 에스원 CCTV로 촬영됐다.

보안 기업 에스원이 자사 CCTV를 홍보하는 영상 콘텐츠가 전 세계에서 인기몰이를 하고 있다. 한 달 만에 유튜브, 틱톡 등 글로벌 소셜네트워크서비스(SNS)에서 누적 조회 수 3500만을 돌파해 해외 유명 방송국의 취재 요청까지 들어오고 있다.

30일 에스원에 따르면 유튜브 공식 채널인 ‘어서와 에스원’ 구독자 수는 전년 대비 380%, 조회 수는 656% 증가했다. 특히 유튜버들과 협업한 영상 콘텐츠들은 평균 60만회가 넘는 조회수를 기록하는 등 채널의 인기 상승 동력이 되고 있다. 최근 화제가 된 CCTV 영상도 걸그룹 ITZY 노래에 맞춰 추는 춤 덕분에 ‘ITZY 빌런’으로 유명해진 유튜버 ‘효크포크’와 협업해 만들었다. ‘보안업은 경직되고 딱딱하다’는 고정관념을 깨기 위해 제작했다는 게 에스원의 설명이다.

최근 SNS를 마케팅에 활용하는 기업의 숫자는 증가하고 있지만 성공사례는 손에 꼽는다는 점에서 에스원의 ‘대박’은 눈에 띈다. 국내 기업 중 SNS에서 1000만회 넘는 조회수를 기록한 영상은 삼성전자의 ‘비스포크’ 등과 같이 TV광고를 SNS에 함께 공개한 것이거나 큰 제작비를 투입한 게 대부분이다. 에스원은 입소문만으로 3500만뷰를 달성했다.

에스원은 올해부터 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 공략하기 위해 SNS에 재밌고 유쾌한 콘텐츠를 잇달아 선보이며 꾸준히 팬덤을 확보해왔다고 설명했다. 에스원 관계자는 "멀게만 느껴졌던 보안서비스가 우리 생활 곳곳에서 쉽게 만나볼 수 있는 서비스임을 홍보해 보안업의 대중화를 선도하겠다"며 "에스원은 기업 SNS채널의 한계를 넘어 대중들이 재밌게 즐길 수 있는 콘텐츠를 계속해서 선보이겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr