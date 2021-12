이마트24, 1월 100명에게 테마파크·콘텐츠 등 '연간이용권' 증정

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 내년 1월 5000원 이상 구매하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 100명에게 경품을 증정하는 소원마케팅 행사를 펼친다고 30일 밝혔다.

매장에서 5000원 이상(담배, 서비스 상품 제외) 구매 후 이마트24 모바일 애플리케이션(앱) 통합바코드를 스캔하면 이벤트 페이지로 자동 연결되며 원하는 경품을 선택해 응모할 수 있다. 고객들은 4가지 테마(테마파크, 취미·여가, 음악·콘텐츠, 학습·멤버십), 24가지 종류의 연간이용권 중 하나를 선택할 수 있다. 에버랜드, 롯데월드, 아쿠아플라넷 등 테마파크 연간이용권부터 윌라, 밀리의 서재 등 오디오북 관련 이용권, 멜론, 플로(FLO) 등 음악 콘텐츠 이용권, 꽃 구독 이용권 등이 준비됐다.

5000원 이상 결제 및 모바일 앱 통합바코드를 스캔 할 때마다 경품 행사에 여러 번 응모 할 수 있다. 한 가지 이용권을 중복 선택하는 것은 불가능하다. 당첨자는 2월8일 이마트24 홈페이지·모바일 앱을 통해 발표될 예정이다.

이마트24는 "새해가 되면 자신만의 다짐을 하게 되는데, 고객들이 취미나 여가 생활을 꾸준히 즐길 수 있도록 연간이용권을 선물로 증정하는 행사를 기획하게 됐다"며 "앞으로도 고객·경영주와 함께 하는 이마트24가 되기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

