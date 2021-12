신임 신복위원장에 이재연 금융연구원 부원장

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원회 위원장은 29일 이재연 한국금융연구원 부원장을 신임 신용회복위원회 위원장으로 임명 제청했다. 신용회복위원회 위원장은 금융위원장 제청을 거쳐 대통령이 임명한다.

이 내정자는 1960년생으로 배문고, 고려대학교 경제학과를 졸업하고 동 대학원 석사, 미국 오하이오 주립대 대학원 경제학 박사를 취득했다. 이후 1998년부터 23년간 금융연구원에 재직하며 서민금융 및 신용회복과 관련해 다수의 연구 실적을 보유하고 있다.

또한 서민금융진흥원 운영위원·휴면예금관리위원, 신용회복위원회 소액융자심의위원, 장기소액연체자지원재단 이사 등을 역임하는 등 실무적으로도 풍부한 경험과 전문성을 갖췄다고 금융위는 설명했다.

금융위는 제청 배경으로 "오랜 기간 쌓아온 학문적 소양과 실무경험을 통해 코로나19 장기화로 어려운 상황에서 금융소외계층을 신속하고 효과적으로 지원할 포용금융을 수행할 수 있는 적임자로 판단된다"고 설명했다.

